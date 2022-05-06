Лолита предложила «национализировать» ее дом в ответ на критику

Лолита Милявская (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Певица Лолита Милявская ответила пользователям интернета, которые рассуждают о национализации имущества российских артистов. Видео с ответом она опубликовала в Instagram (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

«Поскольку я сама родом с Украины, я помню эту пословицу «Хто всрався? Невiстка». То есть, кто виноват во всем, ну, конечно же, артисты. Поэтому я решила не дожидаться национализации, а сдать имущество добровольно», — с иронией сказала Лолита.

Она добавила, что на участке есть русские березки, ели, а также туалет и ершик. «Ершик оставляю национализаторам», — отметила она.

Лолита также обратила внимание на претензии о том, что артисты заработали деньги на зрителях страны, но тратят их по своему усмотрению. «Хочется поставить акцент на слове заработали, а не [украли]», — написала она.

В день начала военной операции России на Украине Лолита опубликовала видео, где рассказала, что ее семья находится в бомбоубежище в Киеве. Она призвала решить конфликт дипломатическим путем, выступила за мир и попросила открыть гуманитарные коридоры. 15 апреля она провела концерт в московском Crocus City Hall, за что подверглась критике украинцев и россиян.