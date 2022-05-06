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При обрушении восьмиэтажного здания в Китае погибло более 50 человек

Число жертв в результате обрушения здания в китайском городе Чанша провинции Хунань увеличилось до 53 человек. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Поисково-спасательная операция на месте проиcшествия завершились. Спасателям удалось поднять из-под завалов 10 пострадавших, всем им оказана медицинская помощь.

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По данным следствия, рухнувший дом являлся самостроем. Власти уже задержали девять человек, из них четверым, включая владельца здания, предъявлено обвинение в преступной халатности, пятерым — в предоставлении фальшивых документов, передает китайское телевидение.

Восьмиэтажное здание обрушилось 29 апреля. Как сообщал портал «Жэньминьван» здание было построено в 2012 году и первоначально являлось шестиэтажным, однако в 2018 году сверху достроили еще два этажа. На первом этаже находился магазин, на втором — ресторан, на третьем — небольшой кинозал и кофейня, на четвертом, пятом и шестом — гостиница, на седьмом и восьмом — жилые квартиры.

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