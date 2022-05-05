Минздрав зарегистрировал препарат от COVID «Миробивир»

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Минздрав России зарегистрировал препарат против коронавируса «Миробивир», следует из данных государственного реестра лекарственных средств.

Основные действующие вещества препарата: нирматрелвир и ритонавир. Государственную регистрацию он прошел 4 мая, производитель — АО «Фармасинтез». Лекарство будут выпускать в форме таблеток по 150 мг нирматрелвира и 100 мг ритонавира. Их нужно будет принимать раз в 12 часов, говорится в инструкции.

Показанием к применению препарата является лечение легкого или среднетяжелого течения COVID-19 у взрослых. Лекарство должны ввести в гражданский оборот до начала следующего года.

В начале февраля Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса «Эсперавир» на основе молнупиравира от компании «Промомед». Лекарство выпускается в капсулах по 200 и 400 мг. Согласно полученным данным, на пятый день лечения «Эсперавиром» у более чем 80% принимавших его пациентов выявили полную гибель вируса в организме, утверждает производитель.

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