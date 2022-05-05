Минздрав зарегистрировал препарат от COVID «Миробивир»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 мая
EUR ЦБ: 72,78 (—) Инвестиции, 04 мая, 18:11
Курс доллара на 5 мая
USD ЦБ: 69,42 (—) Инвестиции, 04 мая, 18:11
Lloyd's List узнал о продаже «Совкомфлотом» трети судов из-за санкций Бизнес, 18:09
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:56
Габулов ушел с поста гендиректора «Химок» за три тура до конца чемпионата Спорт, 17:54
Зеленский призвал страны взять шефство над регионами Украины Политика, 17:52
Криптобиржа Binance выделила $500 млн Илону Маску на покупку Twitter Крипто, 17:51
ЖКХ, экология и видеонаблюдение: реальные российские IoT-проекты РБК и МегаФон, 17:47
Теннисистка Александрова не смогла пробиться в финал турнира в Мадриде Спорт, 17:37
Минздрав зарегистрировал препарат от COVID «Миробивир» Общество, 17:29
Чили потребовала путевку на ЧМ из-за поддельных данных игрока Эквадора Спорт, 17:25
Япония введет санкции против 140 россиян Политика, 17:23
Times сообщила о решении долговой проблемы, мешающей продаже «Челси» Спорт, 17:22
Отцы из прошлого: существует ли телегония на самом деле Социальная экономика, 17:20
Синоптики предупредили москвичей об аномальном холоде и дожде 9 мая Общество, 17:19
Мозаика, мосты и работа по дому: как восстановить силы после тяжелого дня РБК и ГАЛС, 17:18
Пандемия коронавируса ,  
0 

Минздрав зарегистрировал препарат от COVID «Миробивир»

Фото: pharmasyntez.com
Фото: pharmasyntez.com

Минздрав России зарегистрировал препарат против коронавируса «Миробивир», следует из данных государственного реестра лекарственных средств.

Основные действующие вещества препарата: нирматрелвир и ритонавир. Государственную регистрацию он прошел 4 мая, производитель — АО «Фармасинтез». Лекарство будут выпускать в форме таблеток по 150 мг нирматрелвира и 100 мг ритонавира. Их нужно будет принимать раз в 12 часов, говорится в инструкции.

Показанием к применению препарата является лечение легкого или среднетяжелого течения COVID-19 у взрослых. Лекарство должны ввести в гражданский оборот до начала следующего года.

Гинцбург сообщил о начале испытаний препарата от COVID на основе антител
Общество
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

В начале февраля Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса «Эсперавир» на основе молнупиравира от компании «Промомед». Лекарство выпускается в капсулах по 200 и 400 мг. Согласно полученным данным, на пятый день лечения «Эсперавиром» у более чем 80% принимавших его пациентов выявили полную гибель вируса в организме, утверждает производитель.

Как в России развивается эпидемия коронавируса
Динамика ежедневно выявляемых новых случаев заражения и регистрация летальных случаев
Источники: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом, заявления официальных лиц
Данные по России i

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Олег Яковлев / РБК Как сильно упадет экономика России: прогнозы и оценки экономистов
Статьи
Pro
Как именно сейчас топ-менеджеру искать работу: четыре совета
Инструкции
Pro
Фото: Oli Scarff / Getty Images Сильный HR-бренд: надо ли его строить в условиях турбулентности
Инструкции
Pro
Фото: Carl Court / Getty Images Amazon: безумные идеи, которые себя окупили. Дайджест инвестора
Статьи
Pro
Как устроить бардак в финансах компании — восемь вредных привычек
Инструкции
Pro
Как отказаться от западной системы управления персоналом
Инструкции
Pro
Фото: Carlo Allegri / Getty Images Двузначная инфляция и заложники офисов: топ-10 материалов апреля
Статьи
Pro
С какими проблемами сталкиваются россияне, купившие золотые слитки
Статьи
Материалы к статье
Теги
Минздрав регистрация лекарства препарат COVID-19
Материалы по теме
Минздрав зарегистрировал российское лекарство для щитовидной железы
Общество
Минздрав зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавируса
Общество
Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19 центра ФМБА «Конвасэл»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter