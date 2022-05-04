В Москве заработали новые условия для школьных и студенческих проездных

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Московские студенты, школьники, аспиранты, ординаторы и ассистенты-стажеры с 1 мая получили возможность записывать на карту москвича проездные на 30 или 90 дней в любой день месяца. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина с 1 мая действуют новые условия проездных билетов для студентов и школьников. Теперь абонемент на карту москвича можно записать в любой день — он будет действовать 30 или 90 дней с момента покупки, а не до последнего числа месяца, как раньше», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

Записать абонемент на карту москвича можно с телефона Android c модулем NFC в приложениях «Метро Москвы» и «Московский транспорт», а также в кассах и терминалах метро, наземного транспорта, МЦК и МЦД.

По замыслу столичных властей, пользоваться проездными билетами по новым условиям станет удобнее и выгоднее. Такая мера, как ожидается, сократит на четверть очереди в кассах первого числа месяца. «Благодаря этому решению очереди в кассах сократятся на четверть, миллион человек будут экономить время и средства», — добавил вице-мэр.

Ранее проездной билет для московских школьников и студентов, записанный на карту москвича, действовал до конца календарного месяца, вне зависимости от дня его покупки.

Читайте на РБК Pro Pro Почему выборы во Франции — первый тревожный сигнал для инвесторов Почему выборы во Франции — первый тревожный сигнал для инвесторов Статьи Pro Экс-глава IBM: лучше поспешить и ошибиться, чем опоздать и ошибиться Экс-глава IBM: лучше поспешить и ошибиться, чем опоздать и ошибиться Статьи Pro Что мы будем есть? Каковы угрозы рынку продовольствия в новых реалиях Что мы будем есть? Каковы угрозы рынку продовольствия в новых реалиях Статьи Pro Опасные формулировки: за какие слова работодатель может быть оштрафован Опасные формулировки: за какие слова работодатель может быть оштрафован Инструкции Pro От 11 сентября до пандемии: как Booking Holdings преодолевала кризисы От 11 сентября до пандемии: как Booking Holdings преодолевала кризисы Статьи Pro Amazon: безумные идеи, которые себя окупили. Дайджест инвестора Amazon: безумные идеи, которые себя окупили. Дайджест инвестора Статьи Pro 4 важных урока кризисных лет для управленца: пора их выучить 4 важных урока кризисных лет для управленца: пора их выучить Статьи Pro Работа, за которую сотруднику нужно платить не только зарплату Работа, за которую сотруднику нужно платить не только зарплату Статьи

Социальная карта москвича дает право учащимся на льготные проездные без лимита поездок сроком на 30 или 90 дней для проезда на Московском метрополитене, МЦК и МЦД в зоне «Центральная», а также наземном транспорте Москвы и пригородных поездах. Такая мера социальной поддержки доступна независимо от места жительства школьникам, студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения в государственных образовательных учреждениях и негосударственных образовательных организациях города Москвы, имеющих государственную аккредитацию, по программам начального, среднего и высшего профессионального образования.