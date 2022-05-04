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В Москве заработали новые условия для школьных и студенческих проездных

Фото: пресс-служба Московского метрополитена
Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Московские студенты, школьники, аспиранты, ординаторы и ассистенты-стажеры с 1 мая получили возможность записывать на карту москвича проездные на 30 или 90 дней в любой день месяца. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина с 1 мая действуют новые условия проездных билетов для студентов и школьников. Теперь абонемент на карту москвича можно записать в любой день — он будет действовать 30 или 90 дней с момента покупки, а не до последнего числа месяца, как раньше», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

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Записать абонемент на карту москвича можно с телефона Android c модулем NFC в приложениях «Метро Москвы» и «Московский транспорт», а также в кассах и терминалах метро, наземного транспорта, МЦК и МЦД.

По замыслу столичных властей, пользоваться проездными билетами по новым условиям станет удобнее и выгоднее. Такая мера, как ожидается, сократит на четверть очереди в кассах первого числа месяца. «Благодаря этому решению очереди в кассах сократятся на четверть, миллион человек будут экономить время и средства», — добавил вице-мэр.

Ранее проездной билет для московских школьников и студентов, записанный на карту москвича, действовал до конца календарного месяца, вне зависимости от дня его покупки.

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Социальная карта москвича дает право учащимся на льготные проездные без лимита поездок сроком на 30 или 90 дней для проезда на Московском метрополитене, МЦК и МЦД в зоне «Центральная», а также наземном транспорте Москвы и пригородных поездах. Такая мера социальной поддержки доступна независимо от места жительства школьникам, студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения в государственных образовательных учреждениях и негосударственных образовательных организациях города Москвы, имеющих государственную аккредитацию, по программам начального, среднего и высшего профессионального образования.

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Теги
Москва Московский метрополитен проезд проездные студенты школьники Метро транспорт Максим Ликсутов
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