Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 апреля
EUR ЦБ: 74,56 (-0,75) Инвестиции, 02 мая, 18:39
Курс доллара на 30 апреля
USD ЦБ: 71,02 (-1,27) Инвестиции, 02 мая, 18:39
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:23
Кипр запросит разрешение у ЕС на аренду вертолетов для тушения пожаров Политика, 08:02
Россияне назвали необходимый для счастья размер заработка Общество, 08:00
Парламент Эстонии изучит отзыв подписи под договорами о границе с Россией Политика, 07:34
СК завел уголовные дела против 75 наемников, воюющих на стороне Украины Политика, 07:33
ЕC анонсировал отключение новых российских банков от SWIFT Политика, 07:17
Польша предложит ЕС ввести налог на энергоносители из России Бизнес, 06:38
«Газпром» забронировал часть мощностей «Ямал — Европы» впервые за месяц Бизнес, 06:38
Yonhap узнало о планах США и Южной Кореи провести совместные учения Политика, 05:56
Власти Мали объявили о разрыве оборонного соглашения с Францией Политика, 05:38
Глава МВД Германии посоветовала запастись едой из-за ситуации на Украине Политика, 05:20
Посол обвинил Запад в давлении на Африку с требованием осудить Россию Политика, 04:48
Германия заявила о готовности поддержать эмбарго на российскую нефть Бизнес, 04:36
Пожар площадью 33,8 тыс. кв. м произошел на складе в Подмосковье Общество, 04:20
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Политика ,  
0 

Кипр запросит разрешение у ЕС на аренду вертолетов для тушения пожаров

Кипр намерен попросить у Евросоюза разрешение на аренду российских пожарных вертолетов, для чего необходимо послабление антироссийских санкций. Об этом заявил министр сельского хозяйства, природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Костас Кадис, передает CyprusMail.

«Министр иностранных дел уже проинформирован по этому вопросу, и в Брюсселе предпринимаются шаги для того, чтобы позволить Республике Кипр арендовать российские вертолеты для нужд пожаротушения в этом году», — сказал Кадис.

Кипр аннулирует гражданство еще четырем фигурантам санкционных списков ЕС
Политика
Фото:Petros Karadjias / AP

По словам министра, санкции не только повлияли на поставки техники из России, но и затруднили предоставление противопожарных услуг. Имеющейся в наличии техники не хватит для ликвидации всех очагов возгорания в летний сезон, отметил глава Минсельхоза Кипра.

С конца февраля страны ЕС, США, Великобритания, Канада, Япония и другие государства ввели несколько раундов санкций против России. Меры затронули в том числе банковский сектор, экспортно-импортные ограничения, отдельных политиков, чиновников и бизнесменов.

Россия стала мировым лидером по количеству введенных против нее санкций, обогнав Иран.

Материалы к статье
Теги
пожары вертолеты Кипр Евросоюз санкции
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
Кипрская газета сообщила о планах лишить «золотого паспорта» Гуцериева
Политика
Кипр напомнил об эмбарго после запроса США об оружии для Украины
Политика
Кипр закрыл небо для России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter