Кипр запросит разрешение у ЕС на аренду вертолетов для тушения пожаров

Кипр намерен попросить у Евросоюза разрешение на аренду российских пожарных вертолетов, для чего необходимо послабление антироссийских санкций. Об этом заявил министр сельского хозяйства, природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Костас Кадис, передает CyprusMail.

«Министр иностранных дел уже проинформирован по этому вопросу, и в Брюсселе предпринимаются шаги для того, чтобы позволить Республике Кипр арендовать российские вертолеты для нужд пожаротушения в этом году», — сказал Кадис.

По словам министра, санкции не только повлияли на поставки техники из России, но и затруднили предоставление противопожарных услуг. Имеющейся в наличии техники не хватит для ликвидации всех очагов возгорания в летний сезон, отметил глава Минсельхоза Кипра.

С конца февраля страны ЕС, США, Великобритания, Канада, Япония и другие государства ввели несколько раундов санкций против России. Меры затронули в том числе банковский сектор, экспортно-импортные ограничения, отдельных политиков, чиновников и бизнесменов.

Россия стала мировым лидером по количеству введенных против нее санкций, обогнав Иран.