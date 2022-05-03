Yonhap узнало о планах США и Южной Кореи провести совместные учения

Вашингтон и Сеул планируют начать регулярные совместные учения ВВС уже на следующей неделе, пишет агентство Yonhap со ссылкой на информированные источники.

«Военно-воздушные силы двух стран планируют начать двухнедельные учения в том же масштабе, что и прошлые учения», — сказал агентству один из них.

Собеседники Yonhap уточнили, что решение принято из-за растущей ядерной угрозы со стороны Северной Кореи. С начала года власти Южной Кореи не раз сообщали о пусках КНДР баллистических снарядов. В частности, в середине марта Вашингтон и Сеул заявили, что Северная Корея испытала межконтинентальную баллистическую ракету нового типа. Факт пусков официально подтверждали в Пхеньяне: в конце января северокорейские власти объявили о запуске баллистической ракеты средней дальности Hwasong-12. Последние пуски, по данным Южной Кореи, КНДР провела в середине апреля.

По словам источников, совместные маневры американских и южнокорейских войск начнутся 9 мая, за день до инаугурации избранного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Других подробностей об учениях, включая детали об участвующих в них самолетах, источники приводить не стали.

Учения представляют собой сокращенную версию других, более крупных маневров Max Thunder, которые раньше проводили обе страны, пишет агентство. К ним привлекали большое количество авиации и военнослужащих.

В тот же период в Восточном море пройдут противолодочные учения военно-морских сил США и Южной Кореи (SHAREM), маневры продлятся три дня, пишет Yonhap со ссылкой на официальных лиц. В них примет участие оснащенный управляемыми ракетами эсминец USS Sampson. Корабль прибыл в район на прошлой неделе.