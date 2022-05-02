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Путин поздравил мусульман с Ураза-байрам

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Президент Владимир Путин поздравил мусульман страны с Ураза-байрам. Его поздравление опубликовано на сайте Кремля.

Путин отметил, что праздник символизирует приверженность гуманистическим идеалам, благочестию и милосердию, а также обращает верующих к истокам ислама.

«Опираясь на непреходящие духовные ценности, российские мусульмане вносят достойный вклад в укрепление межнационального мира и согласия в обществе, сохранение культурного многообразия, отстаивание приоритетных интересов нашей страны», — сказал он.

Президент пожелал мусульманам России здоровья, счастья, энергии и сил для добрых дел.

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Верующих также поздравил премьер-министр Михаил Мишустин, текст опубликован на сайте правительства. Он отметил вклад российской уммы (общины) в оказание помощи нуждающимся, духовно-нравственное воспитание молодежи и сохранение традиций.

«Сегодня особенно ценен ее вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия, противодействие ксенофобии и экстремизму, в эффективное взаимодействие с органами государственной власти и институтами гражданского общества», — написал Мишустин. Он пожелал мусульманам мира, процветания, здоровья и благополучия.

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Ранее глава Духовного управления мусульман России, муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил мусульман с праздником. 

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Ураза-Байрам мусульмане Владимир Путин Михаил Мишустин муфтий поздравление
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