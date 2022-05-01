Боррель обсудил с Кулебой помощь Украине и новые санкции против России
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провел телефонный разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Об этом Боррель сообщил в Twitter.
«C Дмитрием Кулебой обсудили продолжающуюся помощь ЕС Украине. Работа продолжается над очередным пакетом санкций», — сказал Боррель.
Он отметил, что предстоящий в мае Совет сотрудничества ЕС-Украина станет ключевым моментом для дальнейшего продвижения партнерских отношений.
Боррель также добавил, что «ситуация в Мариуполе отвратительна, необходима срочная гуманитарная эвакуация.
В начале апреля Боррель вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен посетили Киев. Тогда он пожелал завершения военных действий на Украине и отметил, что победа должна быть достигнута «на поле боя». Глава европейской дипломатии напомнил, что Брюссель выделил Украине еще €500 млн для закупки оружия.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ заявила, что ЕС из экономической организации превратился в «отдел экономических сношений НАТО».
Позднее Боррель повторил, что власти Евросоюза считают, что разрешить конфликт на Украине можно только военным путем, и потому собирается продолжать поставки вооружений Киеву.
Президент России Владимир Путин назвал безответственным заявление представителя ЕС. В разговоре с председателем Евросовета Шарлем Мишелем он заявил, что Брюссель игнорирует военные преступления украинских силовиков.