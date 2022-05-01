Минобороны показало пуск ракеты «Оникс» с побережья Черного моря

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Вооруженные силы России запустили с побережья Черного моря ракету «Оникс» для поражения военной инфраструктуры украинских военных. Министерство обороны опубликовало видео момента запуска.

«Расчет берегового ракетного комплекса «Бастион» с побережья Черного моря выполнил пуск высокоточной ракеты «Оникс» по назначенной наземной цели», — сообщили в ведомстве.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении ракетами «Оникс» ангара с вооружениями и боеприпасами из США и европейских стран, который находился на военном аэродроме около Одессы. Также была разрушена взлетно-посадочная полоса.