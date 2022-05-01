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Медведев молча поздравил россиян с 1 мая

Video

Бывший президент и замглавы председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев снял для россиян видеопоздравление с майскими праздниками. Запись опубликована в Telegram.

«С 1 мая и приближающимся Днем Победы!», — написал Медведев красным маркером на доске и нарисовал большую букву Z, которая стала символом военной операции России на Украине. За время поздравления он не произнес ни слова.

В свою очередь, глава Счетной палаты Алексей Кудрин поздравил россиян с первомаем в своем Telegram-канале, приложив к сообщению открытку с лозунгом «Мир, труд, май».

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Дмитрий Медведев День Победы 1 Мая поздравление
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