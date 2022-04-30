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В Калифорнии посчитали число погибших при попытке пересечь «стену Трампа»

Фото: Denis Poroy / AP
Фото: Denis Poroy / AP

После увеличения по поручению экс-президента США Дональда Трампа высоты пограничной стены на границе Калифорнии и Мексики до 30 футов (чуть более 9 м) в 2019 году погибли как минимум 16 человек, пытавшихся перебраться через нее. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на исследование Калифорнийского университета, опубликованное в журнале JAMA Surgery.

Врачи проводили исследование на основании данных медицинского центра университета в Сан-Диего, где располагается наиболее «грозный» участок стены, и судебно-медицинского эксперта этого округа. Выяснилось, что после того, как высота конструкции увеличилась, в травматологическое отделение центра поступило 375 пациентов. У них диагностировали переломы черепа, позвонков, раздробление конечностей и другие травмы.

Когда стена имела высоту от 9 до 17 футов (приблизительно 3–5 м), перебиравшиеся через нее также получали травмы, но смертельных случаев не было, сообщил WP Джей Дусет, заведующий травматологическим отделением центра.

В другом медицинском центре Сан-Диего газете также сообщили об увеличении числа пациентов с травмами после попыток перебраться через стену. В 2021 году их было 139 человек, в 2020-м — 41.

Для пересечения стены мигранты используют лестницы, взобравшись наверх, они не всегда знают, как безопасно спуститься.

WP пишет, что Таможенная и пограничная служба США не ведет статистику травм и смертей в результате падения со стены. При этом число арестов тех, кто пытается пересечь границу в Сан-Диего, с 2019 года выросло: в марте пограничники произвели 16 660 арестов, что примерно в четыре раза больше, чем в среднем в месяц до 2019 года.

Заборы и стены: как страны отгораживаются от соседей. Фотогалерея
Фотогалерея 

Строительство стены на границе с Мексикой было одним из главных предвыборных обещаний Трампа, которого избрали президентом в 2016 году. Стену с соседней страной США возводят с 90-х годов, однако именно Трамп распорядился увеличить ее высоту до 9 м. К моменту его избрания длина стены составляла больше 1 тыс. км, Трамп хотел увеличить ее до 1600 км (при этом общая длина границы более 3 тыс. км). Администрация Трампа построила чуть более 700 км общей стоимостью $11 млрд, в основном за счет реконструкции уже существовавших участков. Новый глава государства Джо Байден приостановил финансирование проекта.

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Теги
Дональд Трамп стена Трампа Калифорния
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