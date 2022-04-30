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Кабул и 10 афганских провинций остались без света из-за подрыва ЛЭП

Фото: Felipe Dana / AP
Фото: Felipe Dana / AP

В Афганистане из-за подрыва двух опор линий электропередач «террористом» произошло отключение электричества в столице страны Кабуле, а также нескольких других провинциях, сообщает местное агентство Khaama.

Подрыв линий произошел в провинции Парван, которая расположена недалеко от Кабула, в северо-западном направлении, в районе перевала Саланг. Мужчина, устроивший взрыв в полночь 29 апреля, уже задержан, пишет агентство со ссылкой на чиновников.

Энергетическая компания Breshna, которая обслуживает линии, указала, что подрыв был совершен с помощью мины «врагами электричества». Из-за этого без электроэнергии остались Кабул и десять других провинций. Компания работает над устранением повреждений.

В Казахстане, Киргизии и Узбекистане отключилось электричество
Общество
Фото:Владимир Бугаев / ТАСС

В январе массовое отключение электричества произошло сразу в трех среднеазиатских странах — Казахстане, Киргизии и Узбекистане. Они с советских времен находятся в единой энергосистеме.

Страны обвиняли друг друга в перебоях. Министерство энергетики Узбекистана указывало, что отключение электричества произошло из-за аварии в электросетях Казахстана. В Казахстане же сообщили, что аварийное отключение света произошло по вине энергетиков Узбекистана и Киргизии.

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Теги
Афганистан Кабул электроснабжение
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