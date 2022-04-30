Франция выделила 70 тыс. украинских беженцев по €426 в месяц

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Власти Франции выделили 70 тыс. украинцев государственное пособие в размере €426 в месяц ($449). Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на французское Управление по иммиграции и интеграции.

При этом газета пишет, что чаще всего этой суммы недостаточно, чтобы беженцы могли себя обеспечить, а добиваться ее получения приходится несколько недель.

Кроме того, как отмечает газета Le Figaro, большинство французов, которые приняли украинских беженцев, не получают материальную поддержку от государства.

По данным Организации объединенных наций (ООН) на 29 апреля, с начала военной спецоперации России на Украине (с 24 февраля) страну покинули более 5,4 млн человек.

Согласно этим данным, более 3 млн человек перебрались в Польшу, еще свыше 819 тыс. украинцев уехали в Румынию, около 656 тыс. — в Россию. В Венгрии оказались 519 тыс. украинских беженцев, в Молдавии — почти 443 тыс., в Словакии — 367 тыс. Еще 25 тыс. человек приняла Белоруссия.