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Военная операция на Украине ,  
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Лавров назвал условие окончания спецоперации на Украине

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Спецоперация на Украине закончится, когда ее цели будут достигнуты, сказал министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya.

«Она будет завершена, как только цели, которые я уже описал, будут реализованы и достигнуты», — сказал он.

В начале апреля пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил о надежде Кремля на то, что спецоперация достигнет целей «в ближайшем будущем» либо ее удастся завершить путем переговоров между российской и украинской делегациями.

В российском МИДе сообщили, когда завершится спецоперация на Украине
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Фото:Гавриил Григоров / ТАСС

В своем обращении 24 февраля российский президент Владимир Путин, объявляя о начале спецоперации, заявил, что ее целями являются «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», «демилитаризация и денацификация Украины», «предание суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации».

2 апреля пресс-секретарь главы государства в качестве «одной из главных целей операции» назвал «спасение» Донецкой и Луганской народных республик и «восстановление их государственности в границах 2014 года». 15 апреля Песков заявил, что «главное — это освобождать все-таки [территорию Украины] от националистических батальонов».

22 апреля заместитель командующего войсками Центрального военного округа по военно-политической работе генерал-майор Рустам Миннекаев заявил, что на Украине началась вторая фаза спецоперации, одной из задач которой «является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной».

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Сергей Лавров Военная операция на Украине
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