Премьера Британских Виргинских островов задержали по делу о наркотиках
Полиция США арестовала премьер-министра Британских Виргинских островов Эндрю Фахи по обвинениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков и отмыванием денег. Это следует из заявления министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, опубликованного пресс-службой британского правительства.
«Я потрясена этими серьезными обвинениями. Этот арест демонстрирует важность недавно завершенной комиссии по расследованию», — сказала Трасс.
Она добавила, что провела разговор с губернатором Британских Виргинских островов, который обещал провести экстренное заседание кабинета министров территории и изложить следующие шаги, включая срочную публикацию отчета о расследовании.
Как передает агентство Associated Press, премьер-министра и директора портов Карибской территории Олеанвину Мейнард арестовали 28 апреля в аэропорту Майами. Там они должны были встретиться с мексиканскими наркоторговцами, которые на самом деле были агентами управления по борьбе с наркотиками под прикрытием. Премьер ожидал получить $700 тыс. за помощь в контрабанде кокаина из Колумбии в Майами и Нью-Йорк.
В конце января российские полицейские арестовали бывшего сотрудника посольства США в России Марка Фогеля по обвинению в контрабанде и хранении наркотиков. «В ходе таможенного контроля в багаже иностранца обнаружили марихуану и гашишное масло», — уточнили в МВД. Марихуану Фогель спрятал в упаковки от контактных линз, а масло каннабиса — в картриджи для электронных сигарет.
В отношении американского гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 и ч. 2 ст. 228 УК РФ. Поскольку существовала вероятность того, что он скроется на территории посольства США, Химкинский городской суд принял решение поместить его под стражу.
На момент ареста Фогель был преподавателем англо-американской школы. Дипломатическим статусом он обладал до мая 2021 года.