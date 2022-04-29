Против экс-кандидата в президенты Франции Лассаля завели уголовное дело

Власти Франции возбудили уголовное дело в отношении экс-кандидата в президенты и главы партии «Будем сопротивляться!» Жана Лассаля за нарушение запрета об агитации в день выборов, передает радио France Bleu Béarn.

24 апреля во время второго тура выборов президента Франции Лассаль, находясь на избирательном участке в коммуне Лурдьос-Ишер (департамент Атлантические Пиренеи), публично заявил, что решил воздержаться от голосования. Видео его публичного заявления позже распространилось в социальных сетях.

Таким образом Лассаль нарушил запрещенное Кодексом о выборах действие, «запрещающее распространение сообщений предвыборного агитационного характера накануне и в день выборов», уточняет радио.

В итоге Конституционный совет вместе с Национальной комиссией по контролю за избирательной кампанией аннулировал все результаты выборов во втором туре в Лурдьос-Ишере. Свое решение Конституционный совет объяснял тем, что поведение кандидата в президенты «могло изменить искренность голосования в этой коммуне».

Экс-кандидату в президенты грозит штраф до €15 тыс., лишение свободы на срок до одного года или запрет на участие баллотироваться и голосовать на будущих выборах.

В первом туре выборов президента Франции Лассаль занял седьмое место с результатом 3,13% голосов. По итогам второго тура на президентский пост был переизбран действующий глава государства Эммануэль Макрон, набрав 58,54% голосов (18 779 641). Его соперница, лидер «Национального объединения» (прежнее название — «Национальный фронт») Марин Ле Пен после подсчета 100% голосов набирает 41,46% (13 297 760 голосов).