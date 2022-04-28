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Ксенофонтова сообщила о смерти актера Сергея Карякина

Актер сериалов «В круге первом» и «Высший пилотаж» Сергей Карякин умер в возрасте 50 лет, сообщила актриса Елена Ксенофонтова в своих соцсетях.

«Не стало Сережи Карякина. Прекрасный артист, товарищ, партнер, человек. Болезнь… Царствие Небесное тебе, Сережечка», — написала Ксенофонтова.

7 апреля сам актер на своей странице во «Вконтакте» рассказал, что болен раком. «Я болен и очень серьезно. Это рак. Хуже всего, что рак языка, и первое, чего я лишаюсь — это профессия. <...> Шансы есть. Диагностировали болезнь поздновато, форма агрессивная, локализация крайне неудобная, короче, я не операбелен. Но есть еще иммунотерапия и в моем случае это шанс», — писал Карякин. Актер также сообщил, что из-за болезни похудел до 47 кг, в связи с чем его в тот же день госпитализировали в московский онкологический центр «Евроонко».

Сергей Карякин родился 18 марта 1972 года. В 1997 году он закончил школу-студию МХАТ, после чего начал работать в Московском новом драматическом театре и театре имени Гоголя, сотрудничал с Московской государственной филармонией. Также Карякин играл в кино и сериалах, его наиболее известные роли — в сериале «Бедная Настя» (актер в роли Ромео), «Высший пилотаж» (Сергей Васильев), «В круге первом» (Дмитрий Сологдин), «Крах фаворита» (Игорь), «День отчаяния» (следователь Валерий) и др.

РБК обратился за комментарием в Гильдию киноактеров и в пресс-службу Московской филармонии.

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Сергей Карякин актер новости
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