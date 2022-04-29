В Москве выбрали победителей хакатона по машинному обучению в медицине
Московский центр инновационных технологий в здравоохранении Комплекса социального развития совместно с Московским физико-техническим институтом (МФТИ) определили победителей хакатона Health Data Hack в области машинного обучения и анализа данных в медицине. Команды предложили цифровые решения, способные помочь ученым и медикам в борьбе с инфекционными и онкологическими заболеваниями. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Хакатон (англ. hackathon, от hack «программная разработка» и marathon «марафон») — форум разработчиков, во время которого специалисты из разных областей программного обеспечения (программисты, дизайнеры, аналитики) командно решают обозначенную проблему.
«Совместно с МФТИ мы подвели итоги первого хакатона по искусственному интеллекту в медицине Health Data Hack. Всего мы получили 520 заявок, в том числе от студентов и выпускников ведущих технологических и медицинских вузов страны: МФТИ, Сколтех, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МГУ им. М.В. Ломоносова, РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Команды предложили эффективные цифровые подходы к решению сложных задач, связанных с инфекционными и онкологическими заболеваниями», — рассказала заммэра.
Она уточнила, что авторам лучших решений будут предложены конкурентные условия для совместной работы в области машинного обучения и анализа больших данных на площадке Московского центра инновационных технологий в здравоохранении. «Мы уверены, это поможет нам в создании качественных цифровых продуктов для городских медучреждений», — добавила Ракова.
Отборочный тур прошла 151 команда из 330 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Долгопрудного, Сочи, Иннополиса, Казани, Краснодара, Тюмени, Уфы, Хабаровска, Ростова-на-Дону, Иркутска, Калининграда. «Команды со всей России проделали огромную работу за эти несколько недель. Участники показали высокий уровень своих навыков и помогли обнаружить неочевидные закономерности, которые можно использовать для улучшения практических решений в здравоохранении. Талантливых разработчиков пригласим к нам в штат для решения сложных, но важных для пациентов задач в области искусственного интеллекта и генетических технологий», — рассказал генеральный директор Московского центра инновационных технологий в здравоохранении Вячеслав Шуленин.
Команды разработчиков соревновались в трех направлениях, по каждому из которых эксперты определили победителей. Они разделили между собой 500 тыс. руб. Цифровые решения оценивались по таким критериям, как позиция в общем рейтинге, предобработка данных, привлечение внешней экспертизы и перспективы внедрения.
- Победителями в треке «Прогнозирование тяжести пневмонии с помощью искусственного интеллекта» стала московская команда Team. Они рассмотрели ряд зависимостей анонимизированных данных пациентов и обучили предиктивную модель протекания заболевания на основе алгоритмов машинного обучения, способную прогнозировать тяжесть пневмонии у пациентов, находящихся на стационарном лечении.
- Участникам трека «Поиск раковых клеток на гистологических препаратах с помощью искусственного интеллекта» предлагалось разработать модель распознавания раковых клеток в гистологическом образце. Наилучшие результаты показал Микаил Сейнароев из Москвы. Предложенный им алгоритм имел высокую точность предсказания и минимизировал диагностические и классификационные ошибки. По мнению экспертов, решение с небольшими доработками уже сейчас может использоваться на практике.
- В треке «Поиск новых молекул и мишеней для таргетной терапии онкологических заболеваний с помощью искусственного интеллекта» победителями стала команда молодых ученых Memento vivere из МФТИ. Они разработали алгоритм поиска терапии от злокачественных новообразований, включающего протеомные, транскриптомные и геномные данные.
Московский центр инновационных технологий в здравоохранении создали в столице в минувшем году. Он призван стать местом совместной работы московских врачей, научных команд и стартапов для ускорения внедрения инновационных решений в здравоохранение столицы. Ранее центр открыл собственный медицинский технопарк. Резидентами могут стать компании, разрабатывающие медицинские технологии, которые в перспективе могут быть внедрены в московское здравоохранение.