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Общество ,  
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СК сообщил о похищении «украинскими националистами» священника в ЛНР

Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с похищением православного священнослужителя «украинскими националистами» в городе Северодонецк в Луганской народной республике, сообщает ведомство.

По данным СК, поводом для похищения стали слова священнослужителя о необходимости единения славянских народов в беседе с сотрудником местной администрации. В ведомстве также утверждают, что похищенного безосновательно обвинили в передаче российским военнослужащим сведений о позициях ВСУ.

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Фото:Сергей Аверин / РИА Новости

В середине марта глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил Службу безопасности и вооруженные силы Украины в похищении выходцев из республики на украинской территории «из-за того, что они чеченцы». Он призвал перестать «похищать и увозить в неизвестном направлении невинных чеченцев».

«Я вас уверяю, что безнаказанным это преступление властей не останется. Найдем всех причастных к этим нацистским проявлениям и накажем. Не удивляйтесь, если спрос будет осуществлен таким же способом», — заявил он в своем Telegram-канале, призвав «отпустить невинных», пока не поздно.

В конце марта Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения бойцов территориальной обороны на иерея православной церкви Московского патриархата в Черкасской области. По информации СК, они насильно вывели его из храма, «фактически совершив похищение».


 

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