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Технологии и медиа ,  
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Twitter оштрафовали на 3 млн за неудаление рецептов «коктейлей Молотова»

Фото: Fabian Sommer / DPA / ТАСС
Фото: Fabian Sommer / DPA / ТАСС

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Twitter на 3 млн руб. за отказ удалить публикацию с инструкциями, как приготовить «коктейли Молотова», передает ТАСС. Суд признал компанию виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП России (неудаление ресурсов с запрещенной информацией). По данным суда, соцсеть также не исполнила требований судов Новосибирской области и Чеченской республики удалить публикацию, в которой было изображение свастики и лозунг, приравнивающий россиян к фашистам.

Адвокат Олег Володин призывал прекратить дело об административном правонарушении. По его словам, Роскомнадзор блокировал сервис, его записи недоступны в России, а потому эти публикации «являются малозначительным деянием». Суд этот довод отверг.

Также сегодня суд оштрафовал компанию Google на ту же сумму за неудаление с видеохостинга YouTube-клипа Моргенштерна с пропагандой наркотиков.

Суд оштрафовал Google на ₽11 млн за неудаление запрещенной информации
Технологии и медиа
Фото:Игорь Генералов / ТАСС

21 апреля суд оштрафовал Google по двум статьям на общую сумму 11 млн руб. за неудаление запрещенной информации. Штраф в размере 7 млн руб. связан с распространением на YouTube «роликов «Правого сектора» (признан экстремистской организацией и запрещен в России) с призывами к совершению терактов и диверсий на территории России, материалов официального канала полка «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен в России) и других материалов неонацистских украинских группировок», заявили в суде.

Второй штраф на сумму 4 млн руб. выписали за распространение на YouTube недостоверной информации о спецоперации России на Украине. В материалах дела говорилось, что в роликах на YouTube «содержались недостоверные данные о якобы имевшихся у СБУ перехватов телефонных разговоров российских военных с родственниками, где они сообщают о больших потерях, а также ролики со сведениями о расстрелах отступающих войск России заградительными отрядами».

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Теги
Twitter штраф «коктейли Молотова» свастика запрещенный контент Google
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