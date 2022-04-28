Володин напомнил о штрафах за отождествление СССР и нацистской Германии
27 апреля в России вступил в силу закон, устанавливающий ответственность за отождествление роли СССР и нацистской Германии в ходе Второй мировой войны, написал в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Необходимо сделать все, чтобы сохранить правду о Великой Победе. Попытки переписать историю должны жестко пресекаться», — написал он.
Президент Владимир Путин подписал закон 16 апреля, новые нормы закреплены в КоАП. Они предусматривают ответственность за нарушение запрета на публичное отождествление «целей, решений и действий» руководства и военных СССР и нацистской Германии, а также стран «оси» в ходе Второй мировой войны. Штраф будет назначен в том числе за отрицание решающей роли советского народа в победе над Германией.
За первое нарушение граждане получат штраф в размере от 1 тыс. до 2 тыс. руб. либо арест на срок до 15 суток, должностные лица — штраф в размере от 2 тыс. до 4 тыс. руб., юрлица — от 10 тыс. до 50 тыс. руб. В случае повторного правонарушения размер штрафа увеличится, а юрлицам может грозить приостановление деятельности на срок до 90 суток.
В своем посте Володин также традиционно напомнил о вступающих в силу законах в следующем месяце. Так, в мае семьи с низкими доходами, в которых воспитываются дети в возрасте от восьми до 17 лет, смогут подать заявления на новые соцвыплаты в ПФР. С 26 апреля начался досрочный прием заявлений на «Госуслугах».
Также с 1 мая вступит в силу одобренная еще в прошлом году инициатива, согласно которой без разрешения граждан не будут списываться единовременные выплаты и социальные пособия в счет погашения кредита.
Помимо этого, с 600 тыс. руб. до 1 млн увеличится максимальная сумма одной операции в СБП (с 1 мая), российские компании до 5 мая должны будут уйти с зарубежных биржевых площадок, а правительство получит полномочия по утверждению списков контролируемых товаров и технологий в рамках экспортного контроля (с 26 мая).