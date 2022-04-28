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Семь машин сгорели на юге Москвы

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Семь автомобилей сгорели на Кустанайской улице в районе Зябликово на юге Москвы, причина возгорания пока неизвестна, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления МЧС России.

«Пострадало семь автомобилей, пожар на общей площади 40 квадратных метров. Ликвидировано, пострадавших людей нет», — говорится в сообщении.

Как передает РЕН ТВ, местные жители сообщают, что при пожаре были слышны взрывы. Одна из жительниц утверждает, что видела, как незадолго до пожара неизвестные сливали бензин в канистры из машины каршеринга. По версии другого очевидца, «из «девятки» выставили две канистры и подожгли». Он заявил, что бензин потек и канистры мгновенно взорвались.

Десять легковых автомобилей сгорели в автосервисе на юге Москвы. Видео
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В октябре прошлого года в автосервисе на улице Котляковской на юге столицы сгорели десять машин. Пожар перекинулся с деревянных бытовок, пристроенных к ангару. Пострадавших в результате происшествия не было.

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