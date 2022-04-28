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AliExpress сообщил проблемах с обработкой платежей россиян

«AliExpress Россия» испытывает сложности с обработкой платежей россиян. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

«В настоящий момент мы наблюдаем некоторые сложности с обработкой платежей. Мы активно занимаемся решением проблемы, и вскоре пользователи смогут оплачивать [покупки] всеми способами без любых трудностей», — пояснили в компании.

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Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

В маркетплейсе уточнили, что проблемы возникают при оплате покупок зарубежных товаров, там посоветовали оплатить покупку через сервис Qiwi или счет мобильного телефона.

Клиенты AliExpress ранее в социальных сетях начали жаловаться, что испытывают трудности при оплате заказов, в том числе картами российских банков, попавших под санкции.

В феврале в «AliExpress Россия» заявили РБК, что маркетплейс продолжит обслуживать российских клиентов и введенные ограничительные санкции со стороны США и Евросоюза, не повлияют на его работу. 

«AliExpress Россия» — совместное предприятие в сфере электронной социальной коммерции, созданное китайской Alibaba Group, VK (бывшая Mail.ru Group), USM International и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Эта компания существует отдельно от глобального AliExpress, который принадлежит Alibaba и работает в других странах.

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