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Постпредство России при ООН напомнило об ответственности Киева за ЧАЭС

Чернобыльская АЭС
Чернобыльская АЭС (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

В настоящее время за ситуацию с безопасностью Чернобыльской атомной электростанции несет Украина, заявили в постоянном представительстве России при ООН.

«За положение дел с ядерной и физической ядерной безопасностью Чернобыльской АЭС ответственность сейчас полностью несет Украина», — говорится в сообщении.

В постпредстве указали, что российские военные в ходе операции взяли под контроль Чернобыльскую и Запорожскую АЭС. В конце марта российские силы передали контроль над ЧАЭС украинской стороне, что подтверждено письменной договоренностью. На тот момент «никаких претензий высказано не было», подчеркивают в постпредстве России при ООН.

В ведомстве заверили, что действия российских Вооруженных сил не наносили и не наносят ущерба безопасности ядерных объектов на территории Украины. На Запорожской АЭС российские военные не вмешиваются в работу оператора. Радиационный фон контролируется и находится в норме, о состоянии Запорожской АЭС Москва регулярно сообщает МАГАТЭ, добавили в постпредстве.

«Россия намерена и далее делать все от нее зависящее, чтобы безопасность ядерных объектов на Украине была обеспечена на должном уровне», — заявили в ведомстве.

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Теги
представительство ООН Украина Чернобыльскя АЭС
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