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Общество ,  
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Семьи погибших в стрельбе в детском саду получат ₽1 млн

Фото: Ulnovosti.ru / ТАСС
Фото: Ulnovosti.ru / ТАСС

Семьям погибших при стрельбе в детском саду в Ульяновской области выплатят по 1 млн руб., пострадавшая получит компенсацию в размере 500 тыс. руб., сообщила пресс-служба администрации региона в Telegram.

«Губернатор Ульяновской области Алексей Русских распорядился выплатить по 1 млн руб. семьям погибших во время стрельбы в детском саду Вешкаймского района, 500 тыс. руб. — пострадавшей при стрельбе работнице детского сада», — говорится в сообщении.

Неизвестный открыл стрельбу в детском саду в Ульяновской области
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Фото:Никита Попов / РБК

26 апреля неизвестный напал на детский сад в поселке Вешкайма. По данным администрации региона, погибли воспитательница и двое детей, еще одна женщина пострадала.

СК завел уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России (убийство), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

Как сообщила омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова, пострадавшая находится в районной больнице с переломом костей предплечья и огнестрельным ранением правого плеча. Москалькова уточнила, что стрелявшим был 26-летний житель Вешкаймы Руслан Ахтямов, состоящий на учете как психически больной, а владельцем оружия был Александр Дронин 1954 года рождения.

По информации депутата Госдумы Александра Хинштейна, Ахтямов стрелял из гладкоствольного ружья Иж-27, которое ему не принадлежало. При проверке условий хранения оружия у его владельца в феврале нарушений не выявили. Хинштейн также отметил, что детсад «Рябинка», где произошла трагедия, не охранялся, была только тревожная кнопка, которую нажать не успели.

В Росгвардии подтвердили, что стрелявший не был владельцем оружия. По данным Telegram-каналов Baza и SHOT, ружьем владел 67-летний Александр Дронин, а Ахтямов был его соседом. Источник РБК уточнил, что ружье было в пользовании Дронина, а принадлежало местному охотхозяйству.

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Позднее полиция нашла тело владельца оружия. Как пишет Telegram-канал «112», его обнаружили на свалке недалеко от детсада, где произошла стрельба, там же нашли «Ниву» Дронина. «112» предполагает, что его убил устроивший стрельбу.

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Теги
стрельба детсад Ульяновская область помощь новости
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