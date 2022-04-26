ФСИН пообещала передать безглютеновое питание для арестованной активистки
Художница Саша Скочиленко, которую арестовали из-за замены ценников на антивоенные стикеры в магазине в Санкт-Петербурге, сможет получить передачу с безглютеновыми продуктами. Об этом «Интерфаксу» сообщили в управление федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Петербургу и Ленинградской области.
«Мы примем передачи с безглютеновыми продуктами. Они не запрещены», — сообщили в ведомстве.
В УФСИН также отметили, что Скочиленко содержится в «условиях, соответствующих требованиям законодательства», на днях ее перевели в СИЗО-5 из изолятора временного содержания.
Адвокат Яна Неповиннова ранее сообщала, что у Скочиленко был приступ в связи с тем, что не соблюдается безглютеновая диета. Она также указывала, что должная медицинская помощь в изоляторе не оказывается и специальная диета невозможна, поскольку она не предусмотрена нормативами.
Василеостровский районный суд арестовал Скочиленко до 31 мая по делу распространении «фейков» о действиях Вооруженных сил России (ч. 2 ст. 207.3 УК).
По версии следствия, девушка крепила к товарным ценникам в одном из магазинов на Васильевском острове информационные листы о действиях российской армии на Украине, которые Минобороны России называет ложными. Как рассказал адвокат художницы Дмитрий Герасимов изданию «Бумага», Скочиленко не отрицает самого факта размещения листовок, но не считает информацию на них ложной. Также адвокат сообщил, что следствие переквалифицировало дело его подзащитной с первой части статьи «о фейках про российскую армию» на вторую, более жесткую. По ней художнице в качестве максимального наказания грозит уже не 3 года лишения свободы (или штраф до 1,5 млн рублей), а от 5 до 10 лет заключения.