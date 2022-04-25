Путин подписал указ об информсистеме против коррупции «Посейдон»

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин подписал указ об информационной системе противодействия коррупции «Посейдон». Документ опубликован на портале правовой информации.

Координатором системы будет администрация президента (АП), а оператором — Федеральная служба охраны. Методическую и консультационную поддержку по вопросам использования системы будет оказывать Минтруд.

Как говорится в указе, «Посейдон» создан для информационно-аналитического обеспечения работы федеральных и региональных госорганов, органов публичной власти и территориальной избирательной комиссии федеральной территории «Сириус», Центробанка, других организаций по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Внутренними пользователями системы названы должностные лица и самостоятельные подразделения АП, а внешними могут быть федеральные и региональные госорганы, органы публичной власти и территориальной избирательной комиссии федеральной территории «Сириус», ЦБ, госкорпорации (компании), публично-правовые компании, государственные внебюджетные фонды, а также другие организации и лица, определяемые координатором, то есть администрацией президента.

В марте Путин подписал закон об изъятии в пользу государства коррупционных средств чиновников. Суд может изъять деньги, если сумма на счете превышает официальный доход госслужащего за последние три года. Исключения составляют те случаи, когда чиновник может доказать, что законно получил средства.