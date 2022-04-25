Путин подписал указ об информсистеме против коррупции «Посейдон»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 80,02 (-1,2) Инвестиции, 22 апр, 19:04
Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 73,51 (-1,49) Инвестиции, 22 апр, 19:04
В Южной Корее задержали морпеха, пытавшегося попасть на Украину Общество, 22:36
Белгородский губернатор сообщил о двух пострадавших при обстреле села Политика, 22:27
Путин поручил выделить субсидии закрытым из-за спецоперации аэропортам Экономика, 22:21
Власти Узбекистана сообщили о притоке ИТ-специалистов из России Бизнес, 22:14
Премьер Польши сообщил о передаче танков Украине Политика, 22:06
Маск купил Twitter за $44 млрд Технологии и медиа, 21:57
Роскомнадзор сообщил, что «Википедия» подпадает под закон о «приземлении» Технологии и медиа, 21:47
В Ереване прошли акции протеста оппозиции против Пашиняна Политика, 21:44
Как покупателю отличать вредную еду от полезной: маркировки и этикетки Партнерский проект, 21:41
На Мосбирже ряд компаний с зарубежной пропиской подешевели на 10% и более Инвестиции, 21:40
Премия «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» назвала лауреатов 2022 года Стиль, 21:11
Белова и Якобашвили покинули совет директоров АФК «Система» Бизнес, 21:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:59
В ООН назвали темы переговоров Гутерриша с Путиным и Зеленским Политика, 20:57
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Общество ,  
0 

Путин подписал указ об информсистеме против коррупции «Посейдон»

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин подписал указ об информационной системе противодействия коррупции «Посейдон». Документ опубликован на портале правовой информации.

Координатором системы будет администрация президента (АП), а оператором — Федеральная служба охраны. Методическую и консультационную поддержку по вопросам использования системы будет оказывать Минтруд.

Как говорится в указе, «Посейдон» создан для информационно-аналитического обеспечения работы федеральных и региональных госорганов, органов публичной власти и территориальной избирательной комиссии федеральной территории «Сириус», Центробанка, других организаций по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Путин подписал закон об изъятии денег со счетов чиновников-коррупционеров
Политика
Фото:Николай Гынгазов / Global Look Press

Внутренними пользователями системы названы должностные лица и самостоятельные подразделения АП, а внешними могут быть федеральные и региональные госорганы, органы публичной власти и территориальной избирательной комиссии федеральной территории «Сириус», ЦБ, госкорпорации (компании), публично-правовые компании, государственные внебюджетные фонды, а также другие организации и лица, определяемые координатором, то есть администрацией президента.

В марте Путин подписал закон об изъятии в пользу государства коррупционных средств чиновников. Суд может изъять деньги, если сумма на счете превышает официальный доход госслужащего за последние три года. Исключения составляют те случаи, когда чиновник может доказать, что законно получил средства.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Darren McCollester / Getty Images Работающие стратегии для цепочек поставок: 2 основные и 6 альтернативных
Инструкции
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Опора в изменчивой среде: чему и как сегодня учить сотрудников
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как Fujifilm обошла конкурентов и прошла десяток кризисов
Статьи
Pro
Фото: Wang He / Getty Images Горизонт планирования — один день: логистика погрузилась в новый кризис
Прогнозы
Pro
Фото: Fiona Goodall / Getty Images Как изменится потребитель и маркетинг в России в 2022 году
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Лучший маркетинг — бесплатный: как Mailchimp нашла идею развития в кризис
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как выявить спад в экономике по длине юбок и спросу на трусы и помаду
Статьи
Pro
Как разработка хирургических инструментов сделала иммигранта миллиардером
Статьи
Материалы к статье
Теги
Владимир Путин указ коррупция
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
Михаил Барщевский предупредил о риске «колоссального» роста коррупции
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о взятках при ремонте ракетного комплекса «Кинжал»
Общество
В России стоимость арестованного имущества коррупционеров превысила ущерб
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter