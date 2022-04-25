В Москве начали благоустраивать территорию новой инфекционной клиники

Инфекционная больница № 1 на Волоколамском шоссе (Фото: stroi.mos.ru)

На северо-западе Москвы на стройплощадке лечебно-диагностического комплекса инфекционной клинической больницы №1 (ИКБ №1) приступили к благоустройству территории. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На территории ИКБ №1 на Волоколамском шоссе ведется строительство одного из крупнейших инфекционных стационаров в стране. На сегодняшний день полностью завершены монолитные работы, ведется устройство внутренних инженерных систем, фасадные и отделочные работы. Также приступили к благоустройству территории», — рассказал вице-мэр.

По словам Бочкарева, общая готовность инфекционного лечебно-диагностического комплекса превышает 60%. «Площадь нового корпуса составляет 96,5 тыс. кв. м, комплекс будет рассчитан на 546 мельцеровских боксов. Инфекционная больница предназначена для госпитализации больных с различными вирусными инфекционными заболеваниями, а также оказания высококвалифицированной медицинской помощи населению, осуществления диагностики и лечения в амбулаторных и стационарных условиях», — уточнил заммэра.

Инфекционная клиническая больница №1 на Волоколамском шоссе была открыта в начале 1960-х годов. Модернизация клиники началась в апреле 2020 года. В новом комплексе будет три корпуса, их объединят подземным пространством и надземными переходами. Территорию рядом с новым комплексом благоустроят: установят скамейки и урны, высадят деревья и кустарники, вымостят пешеходные дорожки, уложат газоны.

Ранее Бочкарев говорил, что за первые три месяца этого года в Москве введено в эксплуатацию 17 объектов социальной инфраструктуры, включая три объекта здравоохранения — два больничных корпуса и детско-взрослую поликлинику.