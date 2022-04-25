Гимн России начали исполнять перед занятиями в школах Приморья
В школах Приморского края в начале каждой учебной недели начнут исполнять гимн России и поднимать флаг, передает пресс-служба правительства края.
Соответствующая церемония уже прошла в школе №6 Владивостока.
«Сегодня замечательный день, мы даем старт новой прекрасной традиции — начинать новую учебную неделю с воспоминаний о том, что вы — дети величайшей страны. Ваши прадеды и деды защищали свое Отечество, ценой жизни отстаивали его границы, чтобы вы могли жить под мирным небом, чтобы ваше детство было счастливым, чтобы вы выросли и могли так же прославить свое государство», — сказала министр образования Приморья Эльвира Шамонова.
Идея ввести в российских школах церемонию поднятия флага обсуждается не первый год. В марте 2022 года ее возобновил помощник президента России Владимир Мединский. Он предложил перенять опыт по патриотическому воспитанию в школах США, где, по его словам, ежедневно все занятия начинаются с воспевания страны, ее флага и государственных символов.
После этого Минпросвещения заявило, что эту идею будут обсуждать с экспертами. 19 апреля министр просвещения Сергей Кравцов объявил, что учебную неделю в российских школах будут начинать с исполнения государственного гимна с 1 сентября.
Президент России Владимир Путин назвал эту идею правильной. «Да, это очень правильно и востребовано. Но только нужно, чтобы это было сделано достойно», — сказал он, указав, что сама процедура должна «соответствовать значимости этих символов государства». Президент также рекомендовал перенести внедрение традиции там, «где это невозможно организовать таким образом».
Соответствующие церемонии уже начали проводить в школах Воронежской области — с 18 апреля, Нижегородской области — с 25 апреля.