Гимн России начали исполнять перед занятиями в школах Приморья

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

В школах Приморского края в начале каждой учебной недели начнут исполнять гимн России и поднимать флаг, передает пресс-служба правительства края.

Соответствующая церемония уже прошла в школе №6 Владивостока.

«Сегодня замечательный день, мы даем старт новой прекрасной традиции — начинать новую учебную неделю с воспоминаний о том, что вы — дети величайшей страны. Ваши прадеды и деды защищали свое Отечество, ценой жизни отстаивали его границы, чтобы вы могли жить под мирным небом, чтобы ваше детство было счастливым, чтобы вы выросли и могли так же прославить свое государство», — сказала министр образования Приморья Эльвира Шамонова.

Идея ввести в российских школах церемонию поднятия флага обсуждается не первый год. В марте 2022 года ее возобновил помощник президента России Владимир Мединский. Он предложил перенять опыт по патриотическому воспитанию в школах США, где, по его словам, ежедневно все занятия начинаются с воспевания страны, ее флага и государственных символов.

После этого Минпросвещения заявило, что эту идею будут обсуждать с экспертами. 19 апреля министр просвещения Сергей Кравцов объявил, что учебную неделю в российских школах будут начинать с исполнения государственного гимна с 1 сентября.

Президент России Владимир Путин назвал эту идею правильной. «Да, это очень правильно и востребовано. Но только нужно, чтобы это было сделано достойно», — сказал он, указав, что сама процедура должна «соответствовать значимости этих символов государства». Президент также рекомендовал перенести внедрение традиции там, «где это невозможно организовать таким образом».

Читайте на РБК Pro Pro Может ли российская «дочка» ослушаться «материнского» запрета на работу Может ли российская «дочка» ослушаться «материнского» запрета на работу Статьи Pro Финансовый героин: почему Lehman Brothers не удалось спасти от краха Финансовый героин: почему Lehman Brothers не удалось спасти от краха Статьи Pro В кризис так нельзя: пять способов пустить продажи под откос В кризис так нельзя: пять способов пустить продажи под откос Статьи Pro Вам необходимо снизить фонд оплаты труда. Как сделать это законно Вам необходимо снизить фонд оплаты труда. Как сделать это законно Инструкции Pro Как разработка хирургических инструментов сделала иммигранта миллиардером Как разработка хирургических инструментов сделала иммигранта миллиардером Статьи Pro Дивиденды Segezha Group могут составить до 7,2% годовых. Будут ли выплаты Дивиденды Segezha Group могут составить до 7,2% годовых. Будут ли выплаты Статьи Pro Ни слова о недовольстве: как быть с негативными эмоциями в коллективе Ни слова о недовольстве: как быть с негативными эмоциями в коллективе Исследования Pro Закупки лекарственных средств в условиях санкций: что изменилось Закупки лекарственных средств в условиях санкций: что изменилось Прогнозы

Соответствующие церемонии уже начали проводить в школах Воронежской области — с 18 апреля, Нижегородской области — с 25 апреля.