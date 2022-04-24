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Выборы президента Франции ,  
0 

Макрон прибыл в Елисейский дворец, где будет ждать итогов выборов

Фото: Bob Edme / AP
Фото: Bob Edme / AP

Действующий президент Франции и кандидат на выборах главы государства Эмманюэль Макрон прибыл в Елисейский дворец, где будет следить за результатами второго тура, сообщает BFM. Его оппонентка, председатель партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, будет ожидать итогов в павильоне Арменонвиль в Париже.

В 19:00 (20:00 мск) большая часть избирательных участков закрылась, передает телеканал.

По предварительным данным бельгийских СМИ, в том числе издания La Libre, Макрон набирает 55–58% голосов, Ле Пен — 42–45%. Газета опирается на результаты четырех интернет-опросов: Французского института общественного мнения (IFOP), Harris Interactive, OpinionWay и BVA.

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Фото:Francois Mori / AP

В первом туре Макрон получил 27,84% голосов, Ле Пен — 23,15%. Всего в выборах участвовали 12 кандидатов. Большинство выбывших в первом туре поддержали Макрона, и лишь лидер правой партии «Реконкиста» Эрик Земмур призвал отдать голос за Ле Пен.

Предыдущие выборы — в 2017 году — тоже проходили в два тура, и во втором туре тоже соперничали Макрон и Ле Пен. Макрон набрал 66,10% голосов, Ле Пен получила 33,90%.

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Теги
Франция Эмманюэль Макрон выборы президента Франции

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