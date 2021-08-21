В Москве загорелся склад с алкогольной продукцией

В Москве в округе Щербинка произошел пожар на складе, где хранится алкогольная продукция. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

По данным ведомства, сообщение о возгорании в доме № 7 на Люблинской улице поступило в 01:46 по мск. В МЧС уточнили, что пожар начался на втором этаже двухэтажного складского помещения, а потом перешел на кровлю. Площадь пожара составила 200 кв. м.

«В 02:42 по мск пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.

На складе, где произошел пожар, хранится алкогольная продукция, сообщил источник ТАСС в экстренных службах. Он также отметил, что огонь распространялся интенсивно.