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В Москве загорелся склад с алкогольной продукцией

В Москве в округе Щербинка произошел пожар на складе, где хранится алкогольная продукция. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

По данным ведомства, сообщение о возгорании в доме № 7 на Люблинской улице поступило в 01:46 по мск. В МЧС уточнили, что пожар начался на втором этаже двухэтажного складского помещения, а потом перешел на кровлю. Площадь пожара составила 200 кв. м.

«В 02:42 по мск пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.

На складе, где произошел пожар, хранится алкогольная продукция, сообщил источник ТАСС в экстренных службах. Он также отметил, что огонь распространялся интенсивно.

Площадь пожара на складе на юго-востоке Москвы увеличилась до 2000 кв. м
Общество
Фото:МЧС РФ

30 июля в Москве в доме № 11 на улице Перерва произошел пожар в складском помещении. Сначала в МЧС объявили, что площадь пожара составила 400 кв. м, однако позже она увеличилась до 2000 кв. м.По данным источника ТАСС в экстренных службах, пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

В МЧС сообщили, что в 04:00 по мск пожар был локализован, а в 04:52 — полностью ликвидирован.

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