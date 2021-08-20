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В Гоа погибли две россиянки

Гоа, Индия
Гоа, Индия (Фото: Matthew Williams-Ellis / UIG / ТАСС)

Две гражданки России погибли в индийском штате Гоа, сообщил РБК атташе генконсульства в Мумбаи Олег Калеущенко.

В российское диппредставительство данная информация поступила от российской волонтерской организации «Гоа Хелп», а также на дипломатов вышла мать одной из погибших.

«В настоящее время генконсульство предпринимает все необходимые меры для получения официальной информации от гоанских правоохранительных органов. В этих целях также задействовали нашего почетного консула в Гоа», — уточнил Калеущенко.

Дипломаты готовы оказать всю необходимую помощь близким погибших в выяснении обстоятельств гибели и оформлении документов для отправки тел в Россию.

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Фото:Xinhua / Global Look Press

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