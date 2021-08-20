Общество , 20 авг, 19:41
В Гоа погибли две россиянки
Гоа, Индия
Две гражданки России погибли в индийском штате Гоа, сообщил РБК атташе генконсульства в Мумбаи Олег Калеущенко.
В российское диппредставительство данная информация поступила от российской волонтерской организации «Гоа Хелп», а также на дипломатов вышла мать одной из погибших.
«В настоящее время генконсульство предпринимает все необходимые меры для получения официальной информации от гоанских правоохранительных органов. В этих целях также задействовали нашего почетного консула в Гоа», — уточнил Калеущенко.
Дипломаты готовы оказать всю необходимую помощь близким погибших в выяснении обстоятельств гибели и оформлении документов для отправки тел в Россию.