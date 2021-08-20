Посольство заявило о предоставлении данных для захода кораблей в Сеуту

Россия оперативно предоставила требуемые документы для захода российских кораблей в испанский порт Сеуты. Об этом сообщило посольство России в Испании в Twitter.

«Необходимые сведения были оперативно предоставлены», — сказано в сообщении.

Накануне источники издания El Confidencial сообщили, что большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и спасательный буксир «Алтай» не смогли зайти в порт города Сеута. В МИД королевства объяснили, что не были предоставлены необходимые документы.



Материал дополняется.