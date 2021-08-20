Историки определили точную дату рождения царя Бориса Годунова

Борис Годунов (Фото: Global Look Press)

Точная дата рождения царя Бориса Годунова — 2 августа по старому или 12 августа по новому стилю, выяснили исследователи из НИУ ВШЭ Федор Успенский и Анна Литвина, говорится в сообщении на сайте университета.

К таким выводам они пришли, изучив записи современника Годунова — дипломата Священной Римской империи Георга Тектандера. Именно в его книге «Путешествие в Персию через Московию: 1602–1603 годы» эксперты нашли прямое упоминание о дне рождения Годунова. Прежде, напомнили они, вместо этой даты в исследованиях указывался примерный год рождения царя — 1552-й.

«Так или иначе, теперь можно с уверенностью считать днем рождения Бориса Годунова 12 августа 1552 года», — заметили исследователи, подчеркнув также, что это соответствует «практике русского имянаречения той эпохи», в которую жил царь.

Дело в том, отметили Успенский и Литвина, что дата 2/12 августа близка к дню памяти святых Бориса и Глеба — 24 июля. В связи с этим, по мнению историков, «не было бы ничего удивительного», если бы мальчик, родившийся в семье Годуновых в это время, «был наречен Борисом».

Подобные открытия, считают исследователи, помогут прояснить историю правления Годунова. «Возможно, введение в научный оборот точной даты рождения царя стимулирует дополнительные исследования его биографии», — заметили эксперты.