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Бизнес ,  
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Роскачество предупредило об увеличении цен на вино и виноград

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Из-за климатических проблем цены на виноград в этом году увеличатся по меньшей мере на 30%, а на вино — 15–20% за бутылку, считают эксперты Роскачества. Такие данные привела директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции ведомства Олеся Буняева. Ее слова передала РБК пресс-служба организации.

«Те, кто закупает виноград, скорее всего, поднимут отпускные цены от 15–20% за бутылку [вина] и более», — указала она, заметив, что розничные цены на вина из покупного винограда могут вырасти еще существеннее.

Сейчас, согласно оценкам экспертов Роскачества, себестоимость килограмма винограда на площади более тысячи гектаров в зависимости от его качества и региона составляет 25–35 руб. Себестоимость килограмма с виноградника в несколько сот гектаров составляет более 45 руб., а на небольших элитных виноградниках себестоимость может превышать 80–100 руб. за кг.

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Поэтому сдержать рост цен на продукцию в этом году смогут только те производители, у которых есть большие площади собственных виноградников, считает Буняева.

Ранее, в начале июля, о подорожании российского вина предупредили аналитики из рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР; входит в группу РБК). Согласно из расчетам, в этом и следующем годах оптовые цены на российские вина могут в среднем увеличиться на 15–20%. Рост цен эксперты также связывали с выросшими ценами на виноград и снизившимся из-за засухи урожаем.

«Роскачество» виноград цены Вино
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