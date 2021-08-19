Верховный суд отклонил жалобу КПРФ о снятии Грудинина с выборов в Госдуму

Павел Грудинин (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Апелляционная коллегия Верховного суда России отклонила жалобу КПРФ на исключение директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина из федерального списка партии на сентябрьских выборах в Госдуму, сообщается на сайте суда.

«Решение (определение суда) оставлено без изменения», — сказано в сообщении.

Ранее Верховный суд также отклонил жалобу самого Грудинина о признании незаконным решения ЦИК о недопуске его к выборам. «Решение ЦИК признать законным, жалобу Грудинина оставить без удовлетворения», — говорилось в постановлении суда.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал решение Верховного суда «порочным», так как оно, по его мнению, «дискредитирует президентские выборы» и «наказывает избирателей».