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Выборы в Госдуму ,  
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Верховный суд отклонил жалобу КПРФ о снятии Грудинина с выборов в Госдуму

Павел Грудинин
Павел Грудинин (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Апелляционная коллегия Верховного суда России отклонила жалобу КПРФ на исключение директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина из федерального списка партии на сентябрьских выборах в Госдуму, сообщается на сайте суда.

«Решение (определение суда) оставлено без изменения», — сказано в сообщении.

Ранее Верховный суд также отклонил жалобу самого Грудинина о признании незаконным решения ЦИК о недопуске его к выборам. «Решение ЦИК признать законным, жалобу Грудинина оставить без удовлетворения», — говорилось в постановлении суда.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал решение Верховного суда «порочным», так как оно, по его мнению, «дискредитирует президентские выборы» и «наказывает избирателей».

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Павел Грудинин

О решении исключить политика из избирательного списка КПРФ Центризбирком объявил 24 июля. В качестве причины комиссия назвала «информацию Генпрокуратуры о владении иностранными финансовыми инструментами».

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Заявление о том, что Грудинин скрывает информацию о владении активами белизского офшора Bontro LTD, в ЦИК подавала бывшая жена Грудинина Ирина. Она в том числе лично обратилась к председателю комиссии Элле Памфиловой.

Сам Грудинин говорил, что снятие его с думских выборов является заранее подготовленной акцией. «Есть версии определенные <...>, слишком большой рейтинг у КПРФ, и люди, которые известны, их нельзя ставить в первую тройку, потому что это фактически такие паровозы. Понятно, кого-то это забеспокоило», — пояснял он.

В 2018 году Грудинин участвовал в выборах президента России от КПРФ и занял второе место, набрав 11,77%. В феврале 2019 года Грудинина лишили депутатского мандата совета депутатов подмосковного Видного по представлению городской прокуратуры.

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