Московский художник Евгений Гороховский умер от осложнений после COVID-19

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 74,15 (+0,69) Инвестиции, 14:09
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 86,62 (+0,49) Инвестиции, 14:09
«Газпром» повысил прогноз по ценам на экспорт газа в Европу на 30% Экономика, 19:01 Для Штейн запросили два года ограничения свободы по «санитарному делу» Политика, 19:00 Хуснуллин призвал регионы пресекать взвинчивание цен на стройматериалы Недвижимость, 18:59 ЦБ сообщил о резком сокращении просрочки в банках из-за одного заемщика Финансы, 18:59 Мазепина признали худшим гонщиком первой половины сезона «Формулы-1» Спорт, 18:58 Подравшийся с ОМОНом на митинге в Москве чеченец получил пять лет колонии Политика, 18:50 Bloomberg создаст новый криптоиндекс для отслеживания DeFi-токенов Крипто, 18:48 В Москве госпитализировали актера Бориса Щербакова Общество, 18:30 Как облачный подход в ретейле изменил отрасль Партнерский материал, 18:26 Власти заявили, что 30 тыс. человек в Геленджике могут остаться без воды Общество, 18:22 Экс-тренер «Зенита» вошел в тройку претендентов на приз УЕФА тренеру года Спорт, 18:19 Верховный суд отклонил жалобу КПРФ о снятии Грудинина с выборов в Госдуму Политика, 18:18 МАК расшифровал данные «черного ящика» разбившегося на Камчатке Ан-26 Общество, 18:14 86% его прогнозов сбылись: кто такой Рэй Курцвейл Футурология, 18:00
Город ,  
0 

Московский художник Евгений Гороховский умер от осложнений после COVID-19

Евгений Гороховский
Евгений Гороховский (Фото: popoffart / Facebook)

В возрасте 70 лет умер московский художник Евгений Гороховский. Об этом РБК сообщили в пресс-службе московской галереи pop/off/art.

«Причиной смерти стали осложнения после перенесенной им коронавирусной инфекции. Евгений Эдуардович Гороховский продолжал работать до последних дней своей жизни», — рассказали в пресс-службе.

Евгений Гороховский родился в Одессе 26 марта 1951 года. Его отцом был один из крупнейших отечественных художников второй половины XX столетия Эдуард Гороховский. В 1973 году художник выпустился с постановочного факультета Школы-студии МХАТ. После этого он уехал в Новосибирск, где трудился по специальности. Реализовывать себя в качестве художника Гороховский начал в 1970-е годы, когда в его круг общения входили Илья Кабаков, Эрик Булатов и Виктор Пивоваров.

Работы Гороховского созданы в стиле фотореализма. За свою жизнь художник провел двадцать персональных выставок и почти сто групповых.

Работы Гороховского входят в крупнейшие частные и музейные коллекции, в частности в собрания Государственной Третьяковской галереи (Москва), Купферстих-Кабинетта (Дрезден, Германия), Музея современного искусства (Штутгарт, Германия), а также многих других.

художник искусство
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter