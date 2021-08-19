Московский художник Евгений Гороховский умер от осложнений после COVID-19

Евгений Гороховский (Фото: popoffart / Facebook)

В возрасте 70 лет умер московский художник Евгений Гороховский. Об этом РБК сообщили в пресс-службе московской галереи pop/off/art.

«Причиной смерти стали осложнения после перенесенной им коронавирусной инфекции. Евгений Эдуардович Гороховский продолжал работать до последних дней своей жизни», — рассказали в пресс-службе.

Евгений Гороховский родился в Одессе 26 марта 1951 года. Его отцом был один из крупнейших отечественных художников второй половины XX столетия Эдуард Гороховский. В 1973 году художник выпустился с постановочного факультета Школы-студии МХАТ. После этого он уехал в Новосибирск, где трудился по специальности. Реализовывать себя в качестве художника Гороховский начал в 1970-е годы, когда в его круг общения входили Илья Кабаков, Эрик Булатов и Виктор Пивоваров.

Работы Гороховского созданы в стиле фотореализма. За свою жизнь художник провел двадцать персональных выставок и почти сто групповых.

Работы Гороховского входят в крупнейшие частные и музейные коллекции, в частности в собрания Государственной Третьяковской галереи (Москва), Купферстих-Кабинетта (Дрезден, Германия), Музея современного искусства (Штутгарт, Германия), а также многих других.