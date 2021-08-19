Умер мультипликатор и режиссер Евгений Михельсон

Евгений Михельсон (Фото: The MFA of Turkmenistan)

На 82-м году жизни умер художник и режиссер анимационных фильмов Евгений Михельсон, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«Умер Евгений Иванович Михельсон, замечательный художник, талантливый режиссер анимационных фильмов, светлый человек», — говорится в сообщении. Он скончался после тяжелой болезни.

В Союзе кинематографистов также выразили соболезнования родным и близким мультипликатора и отметили, что он был добрым и интеллигентным человеком с ярким творческим дарованием.

Евгений Михельсон родился 31 мая 1940 года. Учился в средней художественной школе при Академии художеств имени Репина в Петербурге. В 1960–1993 годах работал художником, а с 1972 года являлся режиссером в объединении мультипликации студии «Туркментелефильм». Михельсон снял двадцать мультфильмов, среди которых «Чурек и малыш» (1980), «Как здоровье, братец Лис?» (1981), «Крылатый ослик» (1984), «Капризный Мурад» (1987), «Яртыгулак и лентяи» (1987), «Гульджахан» (1991) и другие. В качестве актера появлялся в фильме «Охламон» (1993).

Михельсон долгое время работал в Туркмении, где возглавлял объединение мультипликационных фильмов, а также стал заслуженным деятелем Туркменистана.