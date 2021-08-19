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На севере Италии мужчина с ножом напал на полицейских

Фото: Giacomino / Ropi / Global Look Press
Фото: Giacomino / Ropi / Global Look Press

В Ломбардии на севере Италии вооруженный ножом мужчина напал на двух сотрудников полиции, которые открыли ответный огонь. Об этом сообщают агентство ANSA и газета Il Messaggero.

По данным агентства, инцидент произошел в Лавена-Понте-Треза в провинции Варесе, недалеко от границы со Швейцарией.

Вооруженный мужчина вначале напал на одного полицейского и повалил его на землю, после чего бросился ко второму сотруднику полиции. Тот открыл ответный огонь, ранив нападавшего в живот.

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Нападавшего доставили на вертолете в больницу Circolo di Varese. У мужчины не было при себе документов, удостоверяющих личность, но по виду ему около 35 лет, пишет агентство.

По данным Il Messaggero, ему провели интубацию, сейчас мужчина находится в критическом состоянии.

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