Нижегородская область получит кредит на строительство метро

Правительство области готово начать корректировку проекта продления метрополитена и подготовку территорий для будущего строительства уже в этом году.

Нижегородское метро состоит из двух линий — Автозаводской и Сормовско-Мещерской и 15 станций. Первый участок метрополитена «Московская» — «Пролетарская» был открыт в 1985 году.

Инфраструктурные кредиты — крупнейшая инициатива последних лет, направленная на социально-экономическое развитие регионов. До конца 2023 года власти собираются вложить в развитие региональной инфраструктуры 500 млрд руб. федеральных кредитов по ставке 3% годовых с дальнейшей перспективой выделения такой же суммы до 2026 года. Президент России Владимир Путин в апрельском послании Федеральному собранию обозначил базовый принцип, которым необходимо руководствоваться при распределении этих кредитов: чем меньше долгов у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов. Как указал Минфин в конце июля, больше всего средств на развитие инфраструктуры может достаться Москве, а единственный субъект, который не получит денег на развитие, — Мордовия.