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Нижегородская область получит кредит на строительство метро

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Нижегородская область первой среди регионов России получит инфраструктурный кредит. Средства пойдут на продление метро, развитие южных территорий и исторического центра. Соответствующую заявку области одобрила федеральная комиссия, сообщили РБК в пресс-службе правительства региона.

«Региону будет предоставлено на первом этапе 8,373 млрд руб. на обеспечение инженерными коммуникациями (включая строительство водозабора) южных территорий Нижегородской агломерации для дальнейшего жилищного строительства, а также на строительство станции метро «Сенная», — уточняется в сообщении.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Совокупная стоимость комплексного проекта — около 410 млрд руб., из них 75% покроют внебюджетными инвестициями. На следующих этапах власти области собираются использовать инфраструктурные облигации.

«Развитие южных территорий города для жилищного строительства потенциально даст порядка 2,3 млн кв. м жилья», — указал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. В отдельное мероприятие выделено строительство дублера проспекта Гагарина. Кроме того, планируется реформировать общественный транспорт города с упором на метрополитен и наземный электротранспорт, провести «редевелопмент исторического центра с формированием речного фасада города».

Правительство области готово начать корректировку проекта продления метрополитена и подготовку территорий для будущего строительства уже в этом году.

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Нижегородское метро состоит из двух линий — Автозаводской и Сормовско-Мещерской и 15 станций. Первый участок метрополитена «Московская» — «Пролетарская» был открыт в 1985 году.

Инфраструктурные кредиты — крупнейшая инициатива последних лет, направленная на социально-экономическое развитие регионов. До конца 2023 года власти собираются вложить в развитие региональной инфраструктуры 500 млрд руб. федеральных кредитов по ставке 3% годовых с дальнейшей перспективой выделения такой же суммы до 2026 года. Президент России Владимир Путин в апрельском послании Федеральному собранию обозначил базовый принцип, которым необходимо руководствоваться при распределении этих кредитов: чем меньше долгов у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов. Как указал Минфин в конце июля, больше всего средств на развитие инфраструктуры может достаться Москве, а единственный субъект, который не получит денег на развитие, — Мордовия.

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