Нижегородская область получит кредит на строительство метро
Нижегородская область первой среди регионов России получит инфраструктурный кредит. Средства пойдут на продление метро, развитие южных территорий и исторического центра. Соответствующую заявку области одобрила федеральная комиссия, сообщили РБК в пресс-службе правительства региона.
«Региону будет предоставлено на первом этапе 8,373 млрд руб. на обеспечение инженерными коммуникациями (включая строительство водозабора) южных территорий Нижегородской агломерации для дальнейшего жилищного строительства, а также на строительство станции метро «Сенная», — уточняется в сообщении.
Совокупная стоимость комплексного проекта — около 410 млрд руб., из них 75% покроют внебюджетными инвестициями. На следующих этапах власти области собираются использовать инфраструктурные облигации.
«Развитие южных территорий города для жилищного строительства потенциально даст порядка 2,3 млн кв. м жилья», — указал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. В отдельное мероприятие выделено строительство дублера проспекта Гагарина. Кроме того, планируется реформировать общественный транспорт города с упором на метрополитен и наземный электротранспорт, провести «редевелопмент исторического центра с формированием речного фасада города».