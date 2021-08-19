Руцкой рассказал о захвате самолета с целью попасть к Горбачеву в Форос

Александр Руцкой (в центре) и Михаил Горбачев (справа) в августе 1991-го (Фото: Алексей Бойцов / РИА Новости)

Бывший вице-президент России Александр Руцкой в эфире «Соловьев Live» рассказал, как вместе с бывшим министром внутренних дел РСФСР Андреем Дунаевым в августе 1991 года угнал самолет, чтобы попасть в Форос к президенту СССР Михаилу Горбачеву.

«Я говорю: «Андрей, надо что-то делать. Это же все может хреново закончиться». Говорит: «Давай попытаемся как-то попасть в Форос». Ну, давай. Рисковые ребята», — сказал он, вспоминая путч ГКЧП.

По его словам, они взяли с собой спецназ МВД, под видом введенных в Москву ГКЧП войск на военных автобусах «ПАЗ» и «УАЗах» проникли в правительственный аэропорт Внуково. «Приезжаем во Внуково, я [иду] в диспетчерскую: «Есть свободный самолет?» Там у всех квадратные глаза, конечно, говорят: «Нет». — «А вот это что стоит?» — «А это Янаеву (вице-президент СССР Геннадий Янаев, член ГКЧП. — РБК) самолет готовится на вылет». Вот, говорю, он нам подойдет», — рассказал Руцкой.

Он сообщил, что в итоге самолет был захвачен. «Приводим в чувство экипаж, потому что он начинает биться в конвульсиях. А экипаж правительственный. <...> Ну и, соответственно, взлетаем, без разрешения, разумеется. Никто не дает коридор, никто нами не управляет. Я летчик все-таки, карта же есть», — добавил бывший вице-президент.