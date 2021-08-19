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Руцкой рассказал о захвате самолета с целью попасть к Горбачеву в Форос

Александр Руцкой (в центре) и Михаил Горбачев (справа) в августе 1991-го
Александр Руцкой (в центре) и Михаил Горбачев (справа) в августе 1991-го (Фото: Алексей Бойцов / РИА Новости)

Бывший вице-президент России Александр Руцкой в эфире «Соловьев Live» рассказал, как вместе с бывшим министром внутренних дел РСФСР Андреем Дунаевым в августе 1991 года угнал самолет, чтобы попасть в Форос к президенту СССР Михаилу Горбачеву.

«Я говорю: «Андрей, надо что-то делать. Это же все может хреново закончиться». Говорит: «Давай попытаемся как-то попасть в Форос». Ну, давай. Рисковые ребята», — сказал он, вспоминая путч ГКЧП.

По его словам, они взяли с собой спецназ МВД, под видом введенных в Москву ГКЧП войск на военных автобусах «ПАЗ» и «УАЗах» проникли в правительственный аэропорт Внуково. «Приезжаем во Внуково, я [иду] в диспетчерскую: «Есть свободный самолет?» Там у всех квадратные глаза, конечно, говорят: «Нет». — «А вот это что стоит?» — «А это Янаеву (вице-президент СССР Геннадий Янаев, член ГКЧП. — РБК) самолет готовится на вылет». Вот, говорю, он нам подойдет», — рассказал Руцкой.

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Фото:Борис Юрченко / AP

Он сообщил, что в итоге самолет был захвачен. «Приводим в чувство экипаж, потому что он начинает биться в конвульсиях. А экипаж правительственный. <...> Ну и, соответственно, взлетаем, без разрешения, разумеется. Никто не дает коридор, никто нами не управляет. Я летчик все-таки, карта же есть», — добавил бывший вице-президент.

По его словам, до аэродрома Бельбек самолет долетел почти с пустым баком, а диспетчеры не разрешали посадить воздушное судно из-за занятой посадочной полосы. После переговоров с руководством аэродрома самолет все-таки удалось посадить, после чего Руцкой отправился в резиденцию Горбачева в Форосе.

Там он встретился с Горбачевым, который, по его словам, не был арестован или изолирован. Отвечая на вопрос, почему он не выходил на связь, Горбачев, по словам Руцкого, сказал, что в резиденции не работает телефонная линия. «Я вижу в кабинете стоит телефон. Подхожу, беру телефон. Он работает. Говорю: «Девушка, соедините меня, пожалуйста, с Ельциным». <...> Соединяет. Я говорю: «Борис Николаевич, я в Форосе, вот он Горбачев, будете с ним говорить?» Он говорит: «Нет, я с ним разговаривать не хочу, грузите его», — рассказал Руцкой, добавив, что в итоге вывез Горбачева в Москву.

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Члены Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР

В августе 1991 года была предпринята попытка государственного переворота. Президент СССР Михаил Горбачев был изолирован на крымской даче в Форосе и фактически отстранен от власти, а несогласные с его политикой представители высшего руководства во главе с вице-президентом СССР Геннадием Янаевым создали Государственный комитет по чрезвычайному положению для управления страной. 20 августа 1991 года планировалось подписать новый союзный договор, который должен был заменить СССР новой федерацией суверенных государств, однако организаторы путча выступали за отказ от реформирования Советского Союза и предприняли попытку переворота. В Москву были введены войска.

Ельцин отказался подчиняться ГКЧП и назвал происходившее «антиконституционным переворотом». У Дома Советов начались столкновения митингующих с войсками, которые продолжались несколько дней. В итоге попытка путча провалилась. 21 августа министр обороны СССР Дмитрий Язов, входивший в состав членов ГКЧП, отдал приказ о выводе войск из столицы и распустил комитет. 22 августа Горбачев вернулся в Москву. Основные члены ГКЧП были арестованы.

23 августа 1991 года Ельцин приостановил деятельность поддержавшей путчистов Коммунистической партии РСФСР в стране. На следующий день Горбачев сложил с себя полномочия генерального секретаря ЦК КПСС. 6 ноября деятельность КПСС и Коммунистической партии была запрещена.

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