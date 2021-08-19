Постановщик концертных программ Пугачевой попал в хоспис после COVID

Борис Краснов (Фото: Анатолий Ломхов / Global Look Press)

Российского художника-сценографа, постановщика концертных программ певицы Аллы Пугачевой Бориса Краснова поместили в хоспис. Об этом РБК рассказал адвокат Александр Добровинский.

По его словам, ранее Краснов переболел коронавирусной инфекцией. Вскоре после этого он перенес инсульт.

«Находился на лечении в Боткинской больнице, сейчас его перевезли в хоспис. Поражение мозга — 85%. Врачи говорят, что шансов на выздоровление практически нет», — добавил Добровинский.

РБК обратился за комментарием к PR-директору Пугачевой.