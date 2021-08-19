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Постановщик концертных программ Пугачевой попал в хоспис после COVID

Борис Краснов
Борис Краснов (Фото: Анатолий Ломхов / Global Look Press)

Российского художника-сценографа, постановщика концертных программ певицы Аллы Пугачевой Бориса Краснова поместили в хоспис. Об этом РБК рассказал адвокат Александр Добровинский.

По его словам, ранее Краснов переболел коронавирусной инфекцией. Вскоре после этого он перенес инсульт.

«Находился на лечении в Боткинской больнице, сейчас его перевезли в хоспис. Поражение мозга — 85%. Врачи говорят, что шансов на выздоровление практически нет», — добавил Добровинский.

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РБК обратился за комментарием к PR-директору Пугачевой.

Борис Краснов родился 22 января 1961 года в Киеве. Он окончил театрально-декорационное отделение живописного факультета Киевского государственного художественного института.

За время своей творческой деятельности Краснов осуществил более 3,5 тыс. проектов. Среди артистов, с которыми он сотрудничал: Людмила Гурченко, Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Лариса Долина, Валерий Меладзе.

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Он также является почетным членом Российской академии художеств, членом Союза театральных деятелей России.

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