Эксперты оценили вероятность отсутствия антител у переболевших COVID-19

Главное в иммунитете, после того как человек переболел коронавирусом, не наличие антител, а наличие или отсутствие так называемых «иммунных клеток памяти». Об этом сообщила РБК директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

Ранее заместитель по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова сообщил ТАСС, что у 18% переболевших COVID-19 в бессимптомном виде не выработались антитела.

«Главное в иммунитете не наличие или отсутствие антител, а наличие или отсутствие так называемых «иммунных клеток памяти», возможности организма быстро формировать клетки, которые «поедают» конкретный патоген. Не нужно зацикливаться на антителах. Иммунная система — многофакторная и многоуровневая», — сказала Попович.

По ее словам, антитела довольно быстро исчезают, если организм не сталкивается с определенным патогеном.