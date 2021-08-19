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Эксперты оценили вероятность отсутствия антител у переболевших COVID-19

Главное в иммунитете, после того как человек переболел коронавирусом, не наличие антител, а наличие или отсутствие так называемых «иммунных клеток памяти». Об этом сообщила РБК директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

Ранее заместитель по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова сообщил ТАСС, что у 18% переболевших COVID-19 в бессимптомном виде не выработались антитела.

«Главное в иммунитете не наличие или отсутствие антител, а наличие или отсутствие так называемых «иммунных клеток памяти», возможности организма быстро формировать клетки, которые «поедают» конкретный патоген. Не нужно зацикливаться на антителах. Иммунная система — многофакторная и многоуровневая», — сказала Попович.

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Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

По ее словам, антитела довольно быстро исчезают, если организм не сталкивается с определенным патогеном.

Эксперт отметила, что также стоит учитывать, что при бессимптомном заболевании люди не воспринимают инфекцию, потому что справляются с ней «на подступах к организму».

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский в разговоре с РБК предположил, что некоторая часть заболевших легко перенесли COVID-19 из-за сильного врожденного иммунитета, в результате чего приобретенный иммунитет не возник. При этом эксперт назвал свои выводы гипотезой, которая нуждается в проверке.

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В июле специалисты Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова и Лабораторной службы «Хеликс» выяснили, что уровень антител IgG у переболевших коронавирусом пожилых людей выше, чем у перенесших инфекцию людей более молодого возраста.

Кроме того, исследователи заметили, что чем тяжелее перенесена болезнь, тем больше антител вырабатывается в организме.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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