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В ПФР назвали способ повысить пенсию

Увеличить пенсионные накопления россияне смогут благодаря участию в программе государственного софинансирования. Об этом изданию URA.ru сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Челябинской области.

«Государственное софинансирование осуществляется в течение 10 лет с момента первого платежа. Если гражданин перечисляет на накопительную часть своей пенсии от 2 тыс. до 12 тыс. руб. в год дополнительных страховых взносов, то государство удваивает эти деньги, на лицевой счет человека перечисляется такая же сумма», — рассказали в ведомстве.

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Фото:Gabriel Kuchta / Getty Images

В фонде также напомнили, что для тех, кто достиг пенсионного возраста, но не обратился в ПФР за начислением ни одной из частей трудовой пенсии, объем государственного софинансирования увеличивается в четыре раза.

Вести учет своих накоплений можно в личном кабинете на сайте фонда или на портале госуслуг, добавили в ПФР.

Ранее в Пенсионном фонде рассказали, что за каждый год срочной службы в армии в трудовой стаж начисляется 1,8 пенсионного коэффициента. В ведомстве также отметили, что в отдельных случаях при расчете пенсии можно учесть службу до 2002 года, но такой вариант далеко не всегда дает наибольший размер выплат.

ПФР накопительная пенсия софинансирование
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