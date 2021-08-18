В Москве сильный ветер повалил почти 50 деревьев

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

В Москве из-за сильного ветра упали 49 деревьев, более 20 автомобилей получили повреждения. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

«По информации на 19:30, сильный ветер повалил 49 деревьев, повреждены 24 автомобиля. Данные о пострадавших не поступали», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что максимальное количество осадков было зафиксировано в Северо-Западном и Северном административных округах. Сейчас коммунальные службы города принимают меры по ликвидации последствий ливня.

18 августа в Москве начался сильный ветер и ливень, который, по прогнозам МЧС, продлится до 19 августа. Ветер в столице достигал скорости 25 м/с. В городе объявили оранжевый уровень опасности.