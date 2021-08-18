Обнинский провайдер объяснил «взлом» структуры «Ростеха»

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Провайдеру «Макснет Системы» не было известно о подключении к его сети структуры «Ростеха», по подозрению во взломе которой ФСБ возбудила уголовное дело против одного из его бывших сотрудников. Об этом РБК сообщил гендиректор компании-провайдера «Макснет Системы» Павел Соколовский.

По его словам, объекты критической инфраструктуры — предприятия и госучреждения — должны использовать специальные выделенные каналы и сети, а не публичную сеть Интернет. Если это все же по каким-то причинам происходит, то такое предприятие должно уведомить своего провайдера, после чего на сети оператора устанавливается система защиты этого подключения, «завязанная» на ГосСОПКА — государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы. «Ничего это не было сделано, соответственно, мы не были в курсе», — сказал Соколовский.

Ранее РБК сообщил, что ФСБ завела дело по факту взлома ОНПП «Технология», которое входит в «Ростех».

Один из фигурантов дела — бывший сотрудник «Макснет Системы» Никита Демидов — рассказал, что в середине прошлого года провел проверку на уязвимости роутеров для клиентов компании. Проверку он проводил с использованием бесплатной программы Router Scan.

Среди сканируемых адресов оказался IP-адрес ОНПП «Технология», на котором находился электронный почтовый сервер предприятия. Эту проверку на уязвимости государственная система предупреждения информационных атак восприняла как попытку взлома предприятия «Ростеха», что и стало причиной уголовного производства. РБК также ранее направил запрос в центр общественных связей ФСБ.