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Обнинский провайдер объяснил «взлом» структуры «Ростеха»

Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Провайдеру «Макснет Системы» не было известно о подключении к его сети структуры «Ростеха», по подозрению во взломе которой ФСБ возбудила уголовное дело против одного из его бывших сотрудников. Об этом РБК сообщил гендиректор компании-провайдера «Макснет Системы» Павел Соколовский.

По его словам, объекты критической инфраструктуры — предприятия и госучреждения — должны использовать специальные выделенные каналы и сети, а не публичную сеть Интернет. Если это все же по каким-то причинам происходит, то такое предприятие должно уведомить своего провайдера, после чего на сети оператора устанавливается система защиты этого подключения, «завязанная» на ГосСОПКА — государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы. «Ничего это не было сделано, соответственно, мы не были в курсе», — сказал Соколовский.

Ранее РБК сообщил, что ФСБ завела дело по факту взлома ОНПП «Технология», которое входит в «Ростех».

Один из фигурантов дела — бывший сотрудник «Макснет Системы» Никита Демидов — рассказал, что в середине прошлого года провел проверку на уязвимости роутеров для клиентов компании. Проверку он проводил с использованием бесплатной программы Router Scan.

Среди сканируемых адресов оказался IP-адрес ОНПП «Технология», на котором находился электронный почтовый сервер предприятия. Эту проверку на уязвимости государственная система предупреждения информационных атак восприняла как попытку взлома предприятия «Ростеха», что и стало причиной уголовного производства. РБК также ранее направил запрос в центр общественных связей ФСБ.

ФСБ возбудила дело о попытке взлома структуры «Ростеха»
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Рабочие в цехе на обнинском научно-производственном предприятии &laquo;Технология&raquo;

По мнению Соколовского, вменяемая Демидову статья должна подразумевать использование программного обеспечения, которое специально создано для атак на предприятия. В данном же случае использовалась бесплатная программа, которая разработана для проверок роутеров на уязвимость, которая доступна всем желающим. «Программа RouterScan, по сути, — это база знаний особенностей работы роутеров разных производителей и моделей, собранная и пополняемая интернет-сообществом», — пояснил гендиректор «Макснет Системы».

По его словам, тот факт, что «под раздачу» попал бывший сотрудник компании, а не сама компания-провайдер, объясняется тем, что Демидов работал на удаленке.

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Соколовский также пояснил, что сервер электронной почты «по определению» не может считаться критической инфраструктурой предприятия, поскольку его влияние на деятельность предприятия минимально. «Категории критичности определяются по воздействию на деятельность предприятия с точки зрения производства продукции. Выход из строя почтового сервера никак не скажется на деятельности ОНПП «Технология», — уверен он.

Соколовский также добавил, что компания ничего не скрывала от ФСБ. «Предоставили все необходимые сведения и исчерпывающие объяснения произошедшего. На местном уровне все быстро пришли к пониманию ситуации. Однако сверху пришла команда — и завертелось», — считает он.

РБК направил запрос в «Ростех».

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