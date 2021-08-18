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В Подмосковье начали прививать мигрантов от коронавируса

Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области

В Московской области начали вакцинировать иностранцев, говорится на сайте главного управления региональной безопасности Подмосковья.

«На территории Единого миграционного центра Московской области организована вакцинация иностранных граждан против COVID-19. Под первый этап прививочной кампании закуплено 100 тыс. доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», — указано в сообщении.

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Фото:Александр Щербак / ТАСС

В управлении добавили, что для вакцинации было выделено специальное помещение с отдельным входом. Прививку делают восемь терапевтов и восемь медсестер, которые работают одновременно. Вакцинацию проводят в рабочие дни с 09:00 до 17:00.

По заявке работодателя вакцинацию могут провести организованной группой. Прививку трудовые мигранты ставят либо за счет работодателя, либо за свой счет. Стоимость услуги — 1,3 тыс. руб. Перед вакцинацией иностранцам проводят медосмотр и предлагают им заполнить анкету о состоянии здоровья.

Власти планируют прививать в день по 1,5 тыс. иностранцев.

Как в Москве вакцинируют от COVID-19 трудовых мигрантов. Фоторепортаж
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В июле в Московской области для курьеров и таксистов открыл пункты вакцинации «Яндекс». Они заработали на базе десятков городских поликлиник.

Президент Владимир Путин поручил организовать вакцинацию иностранцев еще 27 июня. На следующий день прививать приезжих в пилотном режиме начали в Москве. К 11 июля прививку в столице сделали 68 тыс. мигрантов.

С 15 июля заявки на вакцинацию иностранцев начали принимать в Санкт-Петербурге.

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