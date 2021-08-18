В Подмосковье начали прививать мигрантов от коронавируса

Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области

В Московской области начали вакцинировать иностранцев, говорится на сайте главного управления региональной безопасности Подмосковья.

«На территории Единого миграционного центра Московской области организована вакцинация иностранных граждан против COVID-19. Под первый этап прививочной кампании закуплено 100 тыс. доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», — указано в сообщении.

В управлении добавили, что для вакцинации было выделено специальное помещение с отдельным входом. Прививку делают восемь терапевтов и восемь медсестер, которые работают одновременно. Вакцинацию проводят в рабочие дни с 09:00 до 17:00.

По заявке работодателя вакцинацию могут провести организованной группой. Прививку трудовые мигранты ставят либо за счет работодателя, либо за свой счет. Стоимость услуги — 1,3 тыс. руб. Перед вакцинацией иностранцам проводят медосмотр и предлагают им заполнить анкету о состоянии здоровья.