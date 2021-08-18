В Москве в 2,5 раза выросло число выпускников-медалистов
По итогам завершившегося учебного года почти 9 тыс. выпускников московских школ получили медали «За особые успехи в обучении». Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«В Москве уже восемь лет вручают медали «За особые успехи в обучении». За это время число их обладателей выросло более чем в 2,5 раза, в этом году их получили почти 9 тыс. человек. По сравнению с прошлым годом медалистов стало больше на 1,4 тыс. человек», — заявила заммэра.
Московской медалью «За особые успехи в обучении» награждают выпускников столичных школ, если они соответствуют хотя бы одному из следующих критериев:
- победа или призовое место на Всероссийской олимпиаде школьников;
- максимальное количество баллов на ЕГЭ по одному из предметов;
- итоговые отметки «отлично» по всем предметам и не менее 220 баллов по трем предметам на ЕГЭ.
«Получить эту медаль сложнее, чем федеральную, и это показывает значительный рост качества образования московских выпускников, — заявила Ракова. — Мы наблюдаем положительную динамику результатов ЕГЭ и олимпиад среди наших учеников. Старшеклассники, которые идут в десятые классы, серьезнее и осознаннее подходят к своему обучению и ориентированы на максимально успешные результаты».
Для детей-инвалидов действуют следующие критерии:
- итоговые отметки «отлично» по всем предметам, не менее 73 баллов на ЕГЭ по русскому языку и пять баллов по базовой математике;
- итоговые отметки «отлично» по всем предметам, в сумме не менее 146 баллов на ЕГЭ по русскому языку и профильной математике.