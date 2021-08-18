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В Москве в 2,5 раза выросло число выпускников-медалистов

Фото: Сергей Киселев / АГН "Москва"
Фото: Сергей Киселев / АГН "Москва"

По итогам завершившегося учебного года почти 9 тыс. выпускников московских школ получили медали «За особые успехи в обучении». Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В Москве уже восемь лет вручают медали «За особые успехи в обучении». За это время число их обладателей выросло более чем в 2,5 раза, в этом году их получили почти 9 тыс. человек. По сравнению с прошлым годом медалистов стало больше на 1,4 тыс. человек», — заявила заммэра.

Московской медалью «За особые успехи в обучении» награждают выпускников столичных школ, если они соответствуют хотя бы одному из следующих критериев:

  • победа или призовое место на Всероссийской олимпиаде школьников;
  • максимальное количество баллов на ЕГЭ по одному из предметов;
  • итоговые отметки «отлично» по всем предметам и не менее 220 баллов по трем предметам на ЕГЭ.

«Получить эту медаль сложнее, чем федеральную, и это показывает значительный рост качества образования московских выпускников, — заявила Ракова. — Мы наблюдаем положительную динамику результатов ЕГЭ и олимпиад среди наших учеников. Старшеклассники, которые идут в десятые классы, серьезнее и осознаннее подходят к своему обучению и ориентированы на максимально успешные результаты».

Для детей-инвалидов действуют следующие критерии:

  • итоговые отметки «отлично» по всем предметам, не менее 73 баллов на ЕГЭ по русскому языку и пять баллов по базовой математике;
  • итоговые отметки «отлично» по всем предметам, в сумме не менее 146 баллов на ЕГЭ по русскому языку и профильной математике.

Заммэра добавила, что Москва предоставляет школьникам массу возможностей для развития таланта. «Это и предпрофессиональные классы, которые помогают ребятам выбрать профессию, получить расширенные и углубленные знания по предметам, и комплекс образовательных сервисов «Московской электронной школы», — заявила вице-мэр.

В лидерах по числу медалистов за прошедший учебный год стала столичная школа Центра педагогического мастерства. 134 ее выпускника удостоились медалей. На втором месте оказалась школа № 1535 — 99 медалистов. Тройку лидеров замыкает школа «Покровский квартал», которая выпустила 94 медалиста. Обладатели медалей получают дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в высшие учебные заведения.

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