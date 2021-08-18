В Москве в 2,5 раза выросло число выпускников-медалистов

Фото: Сергей Киселев / АГН "Москва"

По итогам завершившегося учебного года почти 9 тыс. выпускников московских школ получили медали «За особые успехи в обучении». Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В Москве уже восемь лет вручают медали «За особые успехи в обучении». За это время число их обладателей выросло более чем в 2,5 раза, в этом году их получили почти 9 тыс. человек. По сравнению с прошлым годом медалистов стало больше на 1,4 тыс. человек», — заявила заммэра.

Московской медалью «За особые успехи в обучении» награждают выпускников столичных школ, если они соответствуют хотя бы одному из следующих критериев: победа или призовое место на Всероссийской олимпиаде школьников;

максимальное количество баллов на ЕГЭ по одному из предметов;

итоговые отметки «отлично» по всем предметам и не менее 220 баллов по трем предметам на ЕГЭ.

«Получить эту медаль сложнее, чем федеральную, и это показывает значительный рост качества образования московских выпускников, — заявила Ракова. — Мы наблюдаем положительную динамику результатов ЕГЭ и олимпиад среди наших учеников. Старшеклассники, которые идут в десятые классы, серьезнее и осознаннее подходят к своему обучению и ориентированы на максимально успешные результаты».