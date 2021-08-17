Турчак объяснил идею ограничения искусственного интеллекта в ряде сфер

Андрей Турчак (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что тема цифровизации и применения технологий искусственного интеллекта является одной из ведущих в повестке партии. Ранее РБК сообщал, что единороссы предложили запретить государству передавать ключевые функции и право принятия решения от человека искусственному интеллекту или цифровым платформам в областях деятельности, затрагивающих конституционные права граждан, — медицине, юриспруденции, образовании, собственности, праве на труд и др.

«Именно при нашем непосредственном участии готовились законодательные решения, которые позволяют сейчас устанавливать экспериментальные правовые режимы в отдельных отраслях в целях широкого применения технологий искусственного интеллекта. Мы разрешили организациям, разрабатывающим такого рода технологические решения, получать и использовать обезличенные наборы данных, в том числе из государственных информационных систем», — говорится в заявлении Турчака, поступившем в РБК.

«В то же время использование современных технологий ни в коем случае не должно навредить людям. Должны действовать четкие механизмы защиты людей от ошибок при использовании цифровых технологий и технологий искусственного интеллекта», — подчеркнул секретарь генсовета партии. Граждане, по его словам, должны быть уверены, что их персональные данные, в том числе биометрические, надежно защищены и не могут быть переданы третьим лицам.

Предложения по ограничению искусственного интеллекта в некоторых сферах содержатся в «Цифровом манифесте», разработанном «Единой Россией» (копия есть у РБК). Источник, близкий к единороссам, назвал документ «декларацией позиции», из которой представители партии во власти будут исходить при обсуждении и принятии решений.