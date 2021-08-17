Google оштрафовали на 14 млн руб. за неудаление запрещенного контента

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Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Google на 14 млн руб. за неудаление запрещенного контента. Об этом сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции в Telegram.

«17 августа было рассмотрено пять материалов об административных правонарушениях в отношении Google LLC», — говорится в сообщении.

Компанию обвинили в нарушении ч. 2 (неудаление запрещенного в России контента) и ч. 4 ст. 13.41 КоАП (неудаление контента, содержащего призывы к осуществлению экстремистской деятельности, материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информацию о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств).

По той же статье Google, в частности, оштрафовали в конце мая. Сумма штрафа составила 6 млн руб. Тогда компанию признали виновной в трех административных правонарушениях.