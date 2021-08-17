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Google оштрафовали на 14 млн руб. за неудаление запрещенного контента

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Фото: Анна Сергеева / РБК
Фото: Анна Сергеева / РБК

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Google на 14 млн руб. за неудаление запрещенного контента. Об этом сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции в Telegram.

«17 августа было рассмотрено пять материалов об административных правонарушениях в отношении Google LLC», — говорится в сообщении.

Компанию обвинили в нарушении ч. 2 (неудаление запрещенного в России контента) и ч. 4 ст. 13.41 КоАП (неудаление контента, содержащего призывы к осуществлению экстремистской деятельности, материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информацию о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств).

Google оштрафовали в России за нарушение требований к хранению данных
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Фото:Hannah Mckay / Reuters

По той же статье Google, в частности, оштрафовали в конце мая. Сумма штрафа составила 6 млн руб. Тогда компанию признали виновной в трех административных правонарушениях.

По данным Роскомнадзора, компания не удаляет от 20 до 30% ссылок на сайты экстремистских организаций, ресурсы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, онлайн-магазины по продаже наркотических средств. 18 июля в ведомстве сообщили, что направили в Google более 24 тыс. требований удалить запрещенный контент.

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